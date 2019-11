Benevento 5, al Pala Ferrara arriva l'Atletico Frattese Fischio d'inizio alle 17:00

Dopo tre vittorie di fila che hanno risollevato il morale e la classifica, oggi il Benevento 5 (ore 17) andrà alla ricerca del poker ospitando al PalaFerrara l’Atletico Frattese, squadra che staziona al secondo posto in condominio con il Futsal Terzigno con i sanniti a -6. Per i giallorossi questa di oggi è una occasione importante per accorciare ulteriormente le distanze con le zone alte della classifica e nel gruppo di mister Di Costanzo c’è tutta l’intenzione di voltare definitivamente pagina dopo un avvio di campionato difficile.

L’Atletico Frattese è reduce da un pareggio casalingo contro la Trilem con i napoletani che verranno al PalaFerrara per cercare di recuperare i due punti persi nell’ultimo turno in un match che si preannuncia ricco di spunti interessanti. Ad arbitrare la gara Benevento5-Atletico Frattese sono stati designati i signori Alessandro Bartoli di Nocera Inferiore e Antonio Crescenzo di Salerno.