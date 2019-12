Super Accademia, travolto il Gimel S. Agata Netto 3 a 0 in favore delle ragazze di Vittorio Ruscello

iprende la marcia in campionato dell'Accademia che torna al successo contro la Gimel S. Agata con il punteggio di 3-0 (25-13, 25-22, 25-19)nella settima giornata del torneo di serie c.

Dopo un primo set praticamente a senso unico, le giallorosse faticano di più negli altri due parziali, merito anche di un avversario che dopo la sberla iniziale ha saputo ricompattarsi e riorganizzarsi in campo, trovando anche buone giocate. Soprattutto nel secondo set, il più equilibrato, e per buona parte del terzo le padrone di casa hanno dovuto tenere alta la concentrazione fino alla fine, riuscendo a spuntarla solo nel finale. La vittoria è comunque meritata per l'Accademia che ha messo in mostra la solita Anna Pericolo, anche stasera top scorer della partita e assoluto punto di riferimento della squadra.

Si tratta della quinta vittoria in campionato su sei gare: le ragazze di mister Ruscello, con una partita da recuperare, blindano così la terza posizione in campionato, grazie anche anche al ko di Ischia a Pastena, e festeggiano nel migliore dei modi anche il pass alle semifinali di Coppa Campania tagliato in settimana. Numeri sicuramente confortanti per una squadra che sta dimostrando di esserci sia sotto il profilo del gioco che della determinazione e che può guardare avanti con grande ottimismo.

Per la Gimel una gara tutto sommato positiva, soprattutto nel secondo e terzo set, con una prestazione che ha dato comunque buoni spunti al tecnico napoletano Cioffi.