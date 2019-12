Meomartini, bella vittoria contro Arzano Le ragazze di coach Capacchione si sono imposte per 52 a 46

Il G.S.Meomartini ha ottenuto un’altra importante vittoria casalinga contro le avversarie di Arzano, nella partita che vedeva esordire i due nuovi innesti: le giovanissime sorelle Arianna e Monica Zanchiello. Nel primo quarto erano le ospiti a partire meglio, portandosi rapidamente sul 17-8, ma le ragazze del presidente Chiusolo non demordevano e riuscivano a contenere il distacco, chiudendo il quarto sotto di sole due lunghezze (17-19).

L'inizio del secondo periodo, favorevole alle beneventane, le vedeva piazzare un parziale di 8-0 sulle avversarie, raggiungendo il massimo vantaggio di più sei sul 25-19 e arrivando all'intervallo lungo sul punteggio di 32-29.

Nel terzo quarto l’Arzano realizzava con continuità e si arrivava agli ultimi 10 minuti con le ospiti in vantaggio di un punto. Nell’ultima frazione, però, le ragazze di coach Capacchione concedevano solo 2 punti alle avversarie, a fronte dei nove realizzati e fissavano il risultato finale sul 52-46. Il prossimo impegno per le ragazze della Meomartini sarà domenica 8 dicembre, alle ore 16:30, in trasferta ad Ischia.

G.S. Meomartini-A.S.D. Basket Arzano 52-46 (17-19;15-10;11-15;9-2)

Meomartini:Musto A. n.e., Formato S. 6, Vetrone M. 2, Muscetta M. 11, Ucci A. 9, Addazio S. 0, Viola F. 0, Chiumiento S. 4, Molinaro R. 0, Manganiello A. 11, Zanchiello M. 0, Zanchiello A. 9 All.: Capacchione G. A.All.: Cefalo C.

Arzano: Tucillo S. n.e., Falzarano C. n.e., Cesiro F. 0, Mastroianni C. 6. Borriello A. n.e., Crispino C. 0, Guarino S. 6, Gerundo B.I. 3, Terrano A. 9, Carleo C. n.e., Castronuovo A. 14, Barra E. 8 All.: D'Antonio F.

Arbitri: Petruzziello V. e Venga G.