DP Noleggi SG Volley il derby è tuo, battuta la Primavera Avel Un gran pubblico ha spinto le sannite alla vittoria finale

Ancora un successo per la ragazze della DP Noleggi SG Volley che al Palasport di San Giorgio del Sannio, al cospetto di un numerosissimo pubblico, vincono il derby contro l’Avella e continuano la loro rincorsa verso le zone nobili della classifica in questo difficilissimo. Vittoria da tre punti, terzo posto in classifica mantenuto, ecco il responso di quest’ultimo turno di campionato di serie C femminile, che finalmente inizia a sorridere alle “diavole rosse” del duo Pericolo-Palermo. Abbastanza netta l’affermazione delle sannite contro le cugine avellinesi che, ancora una volta, hanno dimostrato di essere una buona squadra, ben organizzata, che sicuramente non merita di occupare l’attuale posizione di classifica.

Le biancorosse sangiorgesi, dopo la sconfitta subito contro l’Elisa Volley avevano l’obbligo di riscattarsi e così è stato. Buona la gara di tutte le ragazze chiamate in causa, molto attente e soprattutto determinate a conquistare l’intera posta in palio. Alla fine il risultato è il giusto epilogo dell’andamento della partita, sempre sotto controllo di capitan Cagnetta e compagne.

“Dovevamo riscattarci dalla brutta prova di Pomigliano – ha dichiarato la schiacciatrice della DP Noleggi SG Volley Antonietta Colella. Conquistare i tre punti era importante per noi per arricchire la nostra classifica e prepararci al meglio per le prossime sfide, ad incominciare dalla prossima dove affronteremo l’imbattuta capolista Pallavolo Pozzuoli. Sappiamo bene che sono una squadra forte, da anni ai vertici dei campionati regionali con un roster di grande qualità. Allo stesso tempo però siamo consapevoli dei nostri mezzi e delle nostre potenzialità, per cui rispettiamo tutti ma non temiamo nessuno. Siamo un buon gruppo e stiamo crescendo sempre di più. Il lavoro del nostro staff tecnico è evidente. Ci mettono sempre nelle condizioni di rendere al meglio non tralasciando nulla al caso. Sentiamo questa maglia sulla pelle, e rappresentare questa gloriosa società per noi tutte è veramente un onore. Intanto gioiamo per questa vittoria e da domani testa e cuore alla prossima sfida”.

Ora le “diavole rosse” sono attese da una vera è propria prova di maturità. Infatti, nei prossimi tre turni affronteranno Pozzuoli, Vesuvio Oplonti e VB 70, tre squadre costruire per il salto di categoria. Un tour de force che dirà tanto su quelle che saranno le ambizioni delle sangiorgesi in questa competizione.