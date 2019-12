Aspettando il Natale con il Mini Basket Sono tre gli incontri organizzati dal comitato provinciale

L'arrivo del mese di dicembre porta con se la gioia dell'attesa del Natale. Noi del minibasket anche quest'anno abbiamo deciso di viverla insieme con una serie di tre incontri dedicati alle categorie più piccole del minibasket pulcini/paperine (per i nati 2013/14) e scoiattoli/libellule (per i nati 2011/12) infine una giornata speciale dedicata al movimento femminile denominata "Natale in Rosa". Giovedì 5 si inizierà con la prima festa, ospiti del Basket Benevento presso la palestra del Rampone con il "Natale in Rosa" e a scendere in campo sarà tutto il movimento femminile provinciale con le bambine nate dal 2012 al 2008.

Gli altri incontri in programma saranno:

- lunedì 16 ospiti del Basket S.Agnese con la festa scoiattoli/libellule

- mercoledì 18 ospiti dell'ASD Libertà con la festa pulcini/paperine