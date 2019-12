Benevento 5, il poker è servito Contro la Frattese quarto successo consecutivo per i sanniti che stanno risalendo la classifica

Quarta vittoria di fila per il Benevento 5 che al PalaFerrara ha superato in rimonta 5-3 l’Atletico Frattese al termine di un match che ha visto i giallorossi cambiare marcia nella ripresa. Gli ospiti degli ex Campano e Campolongo, in avvio hanno subito il ritmo imposto alla sfida dai padroni di casa, vicini al vantaggio con Esposito e Mandato, quest’ultimo in gol all’ottavo con un tiro di precisione nell’angolo basso. E’ trascorso, però, solo un minuto ed i napoletani sono pervenuti al pareggio con un tap-in vincente dopo aver colpito un palo. Complice, poi, il quinto fallo già commesso dai sanniti al 12’, inevitabilmente la squadra di mister Di Costanzo ha dovuto lasciare qualche metro in più agli avversari, in vantaggio al 17’ con Campano che non ha esultato in segno di rispetto visti i suoi trascorsi in maglia giallorossa.

Poco dopo, al 19’ il tiro libero di Battista Russo è terminato fuori mentre sul fronte opposto lo specialista Iazzetta ha calciato sul legno il tiro franco e su questo episodio si è chiusa la prima frazione. Nella ripresa si è subito capito che il Benevento 5 aveva una marcia in più con i sanniti vicinissimi al 2-2 con Battista Russo che ha trovato il gol al 4’ con un siluro a fil di palo quasi da centrocampo.

L’onda giallorossa non si è arrestata con i sanniti avanti 3-2 al 7’ con Virenti e di nuovo in rete per il 4-2 all’ottavo con Battista Russo, il migliore dei suoi nel secondo tempo con tante giocate decisive insieme al capitano Nico Serino, autentico valore aggiunto della squadra in questa positiva parte di stagione. Il doppio giallo a Iazzetta al 9’ ha ulteriormente spianato la strada al Benevento 5, ancora in gol al 10’ con Virenti autore del 5-2 che ha messo un solco importante tra le due squadre.

L’ultima mossa degli ospiti è stato il portiere in movimento ma si è rivelata inutile perché i padroni di casa hanno controllato senza patemi la situazione subendo il 5-3 solo a due secondi dalla fine. Nel prossimo turno, ultima giornata di andata, il Benevento5 farà visita all’Eden Acerra in una gara da vincere a tutti i costi per cercare di rosicchiare altri punti sulle squadre in lotta per un posto nei play off.

Serie C1 - 12a giornata

BENEVENTO5 5

ATL. FRATTESE 3 (pt. 1-2)

RETI BN5: 8’pt Mandato, 4’ e 8’st Russo, 7’ e 10’st Virenti

Classifica: Sala Consilina 34, Futsal Terzigno 23, Massa Vesuvio 22, Atl. Frattese 22, Spartak San Nicola 22, Benevento5 19, Casagiove 19, Trilem 18, Eden Acerra17, Futsal Coast 17, MaMa San Marzano 12, Lupe Pompei 7, Boca Futsal 6, Pozzuoli Flegra 3.

Prossimo turno (7 dicembre): Eden Acerra-Benevento5