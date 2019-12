Edil Appia Sant'Agnese, continua il periodo di crisi Sangiorgesi battuti in casa dalla Pallacanestro Baiano per 54 a 49

Non sa più vincere l’Edil Appia Basket Sant’Agnese che nell’ottava giornata del campionato di Promozione Campania cede in casa contro la Pallacanestro Baiano per 49 a 54 dopo 40’ minuti di dura lotta e raccoglie così la quarta sconfitta consecutiva. Partita equilibrata che ha visto gli ospiti sempre in pieno controllo sia nel primo tempo (22-29 al 20’) sia in avvio di terza frazione nella quale hanno raggiunto anche un gap in doppia cifra. A questo punto gli uomini della presidentessa Manganiello hanno serrato le fila e, grazie ad una asfissiante difesa a zona, hanno recuperato e rimesso il naso avanti nell’ultimo quarto riuscendo anche a portarsi sul +7 a tre minuti dalla sirena finale (47-40 al 37’). Poi il crollo nel finale e il parziale di 14 a 2 di Baiano condannava i sanniti alla sconfitta, la quarta di fila dopo le tre vittorie che avevano dato l’imbattibilità in avvio di stagione.

“Ancora una volta – ammette coach Mirra – abbiamo disputato una gara sottotono soprattutto in attacco. Dal primo all'ultimo minuto non siamo mai riusciti a metterci la giusta intensità, la giusta attenzione, le giocate di squadra e la freddezza nel finale. Non abbiamo avuto un buon approccio e abbiamo permesso ai nostri avversari di attaccarci facilmente. Arrivati sotto la doppia cifra ci siamo ripresi e grazie alla 3-2 siamo tornati in partita riuscendo anche ad essere al comando a poco dalla fine ma questo non attenua la nostra delusione per non riuscire a portare a casa i due punti. Dobbiamo avere più consistenza sul perimetro, prendere fiducia e correre. Faccio i complimenti a Baiano perché ha meritato di vincere, giocando una gara ottima tirando con percentuali migliori delle nostre. Tutti noi siamo arrabbiati e determinati a riscattarci con ancora più ardore”. Prossimo appuntamento per il Basket Sant’Agnese sabato 7 dicembre (ore 18) quando gli uomini di coach Mirra faranno visita alla Pick and Roll 9 in quel di Pozzuoli.

IL TABELLINO

EDIL APPIA BASKET SANT’AGNESE – PALL. BAIANO 1988 49-54 (14-16; 8-13; 13-10; 14-15)

Edil Appia Basket Sant’Agnese: Marino 20, Cubelli 3, Marallo 7, Bosco, Cavuoto 8, De Lorenzo, Del Sordo 2, Salerno, Parziale, Bosco 2, Musto 5, Melillo 2. Coach: Davide Mirra