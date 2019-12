Edil Appia Sant'Agnese U18, ecco il pokerissimo I ragazzi di coach Mirra hanno battuto per 67 a 46 l'Aragona Basket

Continua imperterrita la marcia dell’Edil Appia Basket Sant’Agnese che nella settima giornata del campionato Under 18 Campania conquista la quinta vittoria consecutiva, la sesta in stagione battendo tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di via Olmo Lungo il Basket Aragona 67 a 46.

Partita che ha visto i padroni di casa sempre in pieno controllo ma mai capaci di scrollarsi di dosso una coriacea Aragona, capace di chiudere sotto la doppia cifra di distacco il primo tempo (34-25 al 20’). Il break decisivo arrivava infatti solo al ritorno dagli spogliatoi. Nel terzo quarto gli uomini della presidentessa Manganiello piazzavano un parziale mortifero di 17 a 5 che schiantava le resistenze degli ospiti, incapaci di attaccare la difesa a zona avversaria.

Il +21 finale regalava perciò una vittoria fondamentale ai sanniti che agganciano in vetta l’ AP Libertà, sconfitta in casa da Casapulla. “Abbiamo disputato una buona gara – analizza coach Mirra - e tutti hanno dato il giusto contributo e questo è un bel segnale anche in ottica futura. La coralità del nostro gioco ha fatto sembrare facile una vittoria in realtà non scontata. Abbiamo sempre avuto l’inerzia dalla nostra parte ma è stato nel terzo quarto che i ragazzi hanno prodotto un break importante con fiducia e grandi canestri. È lì che ci siamo accesi, perché abbiamo capito che dovevamo iniziare a difendere sul serio. Non ci accontentiamo e non ci sentiamo appagati, perchè abbiamo moltissimo lavoro da fare per migliorarci, in modo da esser sempre più determinati su tutti i 40 minuti di gioco. Questa rappresenta per noi una vittoria importante per difendere il fattore casa in un gruppo molto equilibrato nel quale nessuna avversaria molla un colpo soprattutto nelle zone di vertice”. Prossimo appuntamento per l’Edil Appia sul campo dell’AP Libertà martedì 10 dicembre (ore 20.15) per quello che si preannuncia uno scontro al vertice.

IL TABELLINO

EDIL APPIA BASKET SANT’AGNESE – ARAGONA BASKET 67-46 (19-14; 15-11; 17-5; 16-16)

Edil Appia Basket Sant’Agnese: Del Sordo 16, Arcari 3, Salerno 2, Musto 22, Melillo 16, Romolo 5, Del Regno, De Simone, Troisi 2, Borrelli, De Figlio 1. Coach: Davide Mirra