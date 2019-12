Minibasket,è andato in scena il Natale in rosa La manifestazione si è svolta grazie all'ospitalità del Basket Benevento

Nel pomeriggio di ieri, grazie all’ospitalità del Basket Benevento, si è tenuto il primo incontro della manifestazione denominata “Aspettando il Natale con il Minibasket”. In campo si sono ritrovate 40 bambine nate dal 2012 al 2008 della provincia di Benevento e le società che hanno preso parte sono state: Basket Benevento, ASD Libertà, G.S. Meomartini e Magic Team’92.

Le bambine hanno trascorso un pomeriggio all’insegna del divertimento e del gioco. Giocando insieme è emersa tutta la loro passione per il minibasket. Tutte le bambine tra un gioco e una partita hanno scritto un messaggio natalizio su un post-it raccolto su un cartellone. Infine, per essere una festa di Natale non potevano mancare regali per tutti. Grazie agli istruttori Monica, Antonino e Massimo tutte le bambine sono state omaggiate con un cadeau natalizio. Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 16 a San Giorgio del Sannio, ospiti del Basket S. Agnese con la festa scoiattoli/libellule.