Accademia, un altro capolavoro Le giallorosse si sono imposte nettamente su Cercola per 3 a 0

Missione compiuta per l'Accademia che supera a Cercola con un netto 3-0 (25-17, 25-21, 25-19) la Minerva Medica Flyer nell'anticipo dell'ottava giornata del torneo di serie C. Dopo un inizio equilibrato, sono le giallorosse a predere in mano le redini della partita. Sempre avanti nel punteggio, la squadra beneventana gioca una gara accorta e redditizia contro un avversario che, nonostante grande applicazione e qualche sussulto in ogni set, non hai mai impensierito davvero. I parziali rispecchiano infatti l'andamento sempre a favore delle ragazze di mister Ruscello e un risultato mai in discussione. Una vittoria pronosticabile alla vigilia ma non scontata per l'Accademia, soprattutto alla luce dei tanti impegni ravvicinati delle ultime settimane che hanno costretto le beneventane a giocare praticamente ogni tre giorni.

I tre punti di ieri regalano il momentaneo secondo posto in classifica alle giallorosse che adesso attendono i risultati delle avversarie ma sono già certe di mantenere quantomeno la terza piazza. Per la Medica Minerva Flyer ancora una sconfitta, l'ottava stagionale, e classifica deficitaria nonostante la squadra abbia giocato tutte le proprie carte in linea con le proprie possibilità. Per l'Accademia, adesso, si prospetta un week end di riposo prima di tornare in campo già mercoledì 11 dicembre nella semifinale di andata di Coppa Campania con Pontecagnano e nuovamente sabato 14 a Benevento contro la ASD Florente Maya, sconfitta mercoledì sera nell'altro anticipo di campionato dalla Volalto Caserta 2.0.

Tabellino

Minerva Medica Flyer: Esposito 4, Sorrentino 1, Mongiello 7, Cozzolino, Astarita 4, Ingenito 5, Scognamiiglio, Iovine 4, Miranda 3.

Accademia Volley: Tufo, De Santis ne, Pericolo An. 27, De Cristofaro 5, Grimaldi 7, Cona, D'Ambrosio ne, Della Gatta 1, Grillo 3, Bosco, Iannelli 3, Pericolo Al. ne.

Parziali: 17-25 (26'), 21-25 (25'), 19-25 (24').