Miwa Benevento, big match con Cava de' Tirreni In casa sannita in arrivo anche il centro Giuseppe Cotena

Domani pomeriggio al PalaParente è prevista la partita più importante di questo campionato di Serie C Silver della Miwa Energia. Arriva infatti a Benevento l’altra squadra imbattuta sia in campionato che in coppa ovvero Cava de’ Tirreni.

In un probabile palazzetto stracolmo si deciderà finalmente, prima della fine dell’anno, quale squadra potrà dirsi prima assoluta in classifica. La Miwa Energia finora ha affrontato tutte le squadre pronosticate come migliori ed ha sempre avuto la meglio, dominando nel punteggio ma anche nel gioco. Cava invece può dirsi squadra rivelazione in un torneo dove si parlava della sola Sala Consilina come diretta avversaria dei sanniti nella corsa al titolo. La rivoluzione dei cavesi ha avuto invece ragione e con un ottimo Senatore sulla panchina la squadra sta seminando buoni risultati ovunque sapendosi anche sacrificare come accaduto nella scorsa partita casalinga contro Potenza. I ragazzi di Coach Senatore erano sotto fino a un minuto dalla sirena e sono riusciti invece a spuntarla con 5 punti di scarto. Si preannuncia dunque un grande match che appassionati di basket e beneventani tutti non potranno perdere per dare supporto alla squadra di casa che in questo momento sta davvero portando in alto il nome della città.

In un’atmosfera di attesa intensa ci sono anche due importanti annunci. Il primo è il tesseramento del centro Giuseppe Cotena, ex Mugnano classe ’99 di ben 197cm. L’innesto è ottimale per riuscire in futuro a far rifiatare nelle occasioni giuste capitan Rusciano e a dare ulteriori centimetri e peso all’azione dei beneventani. Inoltre, sulla base di questo trasferimento, si sono incontrati ieri a Benevento Maurizio Balbi e Pasquale Zullo, rispettivamente presidenti di Partenope (Serie B) e Cestistica Benevento, per definire una sinergia importante tra le due compagini. Ulteriori due notizie, dunque, che sigillano ancor di più, qualora ce ne fosse bisogno, le serie intenzioni di una società che sta facendo di tutto per portare in alto la Benevento cestistica. Appuntamento per domani, ore 18:00 al PalaParente di Benevento per la sfida tra le due primatiste del torneo Miwa Energia Cestistica Benevento e Cava de’ Tirreni.