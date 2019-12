Pallamano, A2: Benevento e Teramo impattano al Pala Ferrara Match vivace terminato 26 a 26

Una buona gara ma senza il massimo risultato. La Pallamano Benevento non è riuscita a ad avere la meglio sul Teramo e a vendicare la sconfitta dell’andata. Un vero peccato per gli uomini di Jaksa Boglic che hanno giocato una buona partita contro una squadra in fiducia e con un ottimo portiere che in A2 fa la differenza.

Match vivace. Gioco veloce e con ottime soluzioni nella prima parte di gara per i sanniti capaci di andare addirittura avanti di quattro reti e chiudere la prima frazione di gioco sul 14 a 11. Sangiuolo e compagni assaporano il gusto della vittoria per tutto il match anche quando dopo un break degli ospiti si trovano sotto di due lunghezze. Ma la vivacità del gioco dei giallorossi produce il contro break e il nuovo vantaggio che dura fino agli ultimissimi minuti.

Il Teramo trova il gol del pari a centoventi secondi dalla fine e nel finale la pura di entrambe di perdere la gara fa il resto. Finisce 26 a 26, divisa la posta in palio tra due compagini che hanno dimostrato di poter dare fastidio a chiunque. Benevento quinto in classifica a quota 7 punti prima della sosta natalizia.