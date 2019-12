DP Noleggi SG Volley ko a Pozzuoli La buona prova non basta, vince l'imbattuta capolista

Esce sconfitta la DP Noleggi SG Volley dal big match dell’ottava giornata del campionato di serie C femminile contro la capolista ed imbattuta Pallavolo Pozzuoli, ma a testa alta, dopo una gara giocata punto a punto e dove con un pizzico di fortuna in più si poteva portare a casa almeno un punto.

Una gara che a tratti è stata veramente entusiasmante, soprattutto nei primi tre set, che ha visto le due squadre lottare su ogni palla appassionando il numeroso e correttissimo pubblico presente.

Peccato soprattutto per il primo parziale, quando le diavole rosse, dopo una straordinaria rimonta, hanno avuto una palla per chiudere ma l’hanno sciupata in malo modo. Un risultato che non deve assolutamente far abbattere le biancorosse sangiorgesi che, nonostante non in perfette condizioni fisiche a causa di qualche malanno di stagione, ed in trasferta, hanno ben figurato contro una formazione che non a caso occupa la prima posizione in classifica avendo per giunta vinto tutte le gare fin ora disputate. Un ottimo team ben guidato e ben messo in campo, che ha dimostrato nei momenti importanti tutto il suo valore.

Ora bisogna guardare avanti perché il calendario non lascia tregua e già sabato prossimo, 15 dicembre, alle ore 19.00, al Palazzetto dello Sport di San Giorgio del Sannio sarà di scena un altro big match contro una squadra veramente forte come l’Oplonti Napoli, una compagine costruita per tentare il salto di categoria. Una gara molto importante per continuare la corsa verso le zone nobili della classifica. Bisognerà rimboccarsi le maniche e mettersi alle spalle solo il risultato dell’ultima sfida, ma allo stesso tempo partire dalla consapevolezza che per la squadra vista a tratti sabato scorso, nessun risultato è impossibile. Si spera che il palazzetto dello sport sia per l’occasione, così come spesso capita, un’arena ribollente di tifo e passione.