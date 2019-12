Meomartini corsara a Ischia Bella vittoria per le ragazze di coach Capacchione

Domenica 8 dicembre la squadra femminile del G.S. Meomartini ha conquistato un’altra importante vittoria in casa della. Dil. Cestistica Ischia. Il primo quarto iniziava con un canestro da 3 di Ischia, seguito subito da un parziale di 9-0 delle ragazze della Meomartini, che costringeva le locali, dopo appena 3 minuti di gioco, a chiamare timeout. Le beneventane chiudevano così il primo periodo sul +9. Nel secondo quarto Ischia provava a ricucire, portandosi fino al -5 (17-22), prima che le ragazze del presidente Chiusolo piazzassero un break di 10-1 che fissava il punteggio sul 18-32 alla fine della seconda frazione.

Dopo l'intervallo lungo, le locali non si davano per vinte, ma la Meomartini vinceva anche il terzo quarto(15- 16) arrivando agli ultimi 10 minuti con un vantaggio di 15 punti. L'ultimo periodo vedeva la squadra di casa difendere a zona, ma le ospiti riuscivano ad ampliare il divario portandosi sul +27 finale. Il prossimo impegno della Meomartini sarà in casa, domenica 15 dicembre alle 18:30, contro il Vomero.

A. Dil. Cestitica Ischia-G.S. Meomartini 41-68(9-18;9-14;15-16;8-20)

Ischia:Savarese M. 8, Petti F. 9, Langella M. 0, Polito A. 4, Solmonese F. 6, D'Ambra L. 2, Mazzella T. 6, Mattera M. 0, Nicolella S. 2, Iacono F. 0, Allegro G. 0, Capuozzo M. 7

All.: Buono A.

Meomartini:Musto A. 6, Sandullo A. 8, Vetrone M. 1, Muscetta M. 10, Ucci A. 15, Pasquariello M. 0, Viola F. 0, Chiumiento S. 2, Molinaro R. 2, Manganiello A. 6, Zanchiello A. 18, Zanchiello M. 0

All.: Capacchione G. A.All.: Cefalo C.

Arbitri: Pezzella S. e Savarese A.