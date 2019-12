Valentino Ferrara, a Capua un punto prezioso L'under 15 vince il derby con l'Handball Benevento

Intenso il fine settimana appena conclusosi, ricco di gare per le formazioni della Scuola Pallamano “Valentino Ferrara” di Benevento, che con la squadra maschile che milita in serie B è riuscita a strappare un punto in trasferta a Capua, mentre con l’under 17 maschile riesce a violare il campo di Villaricca contro l’Helios. In settimana vittoria anche per i più piccoli dell’under 15 maschile nel derby contro l’Handball Benevento, giocato in trasferta al PalaFerrara, mentre per le formazioni femminili settimana di sosta.

Le ragazze che militano in serie A2 ospiteranno domenica prossima, in trasferta, a Cerreto Sannita, il forte Conversano, confidando nelle doti della funambolica Maria Lomasti e nel completo recupero di Roberta Russo per ostacolare il più possibile le ragazze della formazione pugliese in vetta alla classifica, mentre le piccole dell’under 15 dovranno attendere per il loro esordio stagionale il 12 gennaio. Il prossimo fine settimana sarà di riposo per la serie B, che chiuderà l’anno solare contro il Civitavecchia il 21 dicembre, sempre in trasferta a Cerreto Sannita. Mentre per gli under 17 ci sono in calendario ancora due gare prima della sosta natalizia. Martedì ospiteranno il Pontinia e domenica prossima saranno di scena a Capua.

La crescita costante del gruppo under 15 under 17, sostenuta a turno dai ragazzi di qualche anno più grandi, come Antonio Mancini, Ettore Canelli e Giovanni Garofano, è motivo di particolare soddisfazione ed a Capua la prova offerta dai piccoli Fiorenzo Fiore e Lorenzo Conti è stata a dir poco brillante, seguita dalle reti decisive di Domenico Oropallo e Luca Cavuoto. Dalle prossime gara saranno disponibili anche Giuseppe Mancini e Lorenzo Iannotti che completeranno di fatto l’under 21, ritrovando gli infortunati Mario D’Addona ed Antonio De Luca, ragazzi che tante soddisfazioni hanno regalato alla compagine gialloverde.

Dunque ancora due settimane intense alla pausa per le festività natalizie, mentre è trascorsa quasi metà della stagione agonistica ancora una volta in esilio, ospiti del Palasport di Cerreto Sannita. Notevoli gli sforzi ed i sacrifici dell’Associazione e di tutti gli atleti e le atlete che indossano la maglia della “Valentino Ferrara” nell’attesa che il buon andamento e l’imparzialità siano ristabiliti con i canoni della legalità nella forma e nella sostanza e non restino parole utopistiche.