Vanessa Nuoto Smile, tutti uniti per Telethon Giornata di solidarietà per la società sannita che ha contribuito alla raccolta fondi

Domenica di solidarietà presso lo Smile Piscina di C.da Olivola con la seconda edizione della manifestazione di solidarietà ‘’2 Bracciate con il Cuore‘’, organizzata dall'ASD Vanessa Nuoto Smile, oltre 120 Atleti ed Amatori dell’attività Natatoria si sono alternati in vasca a partire dalle ore 8:00 del mattino. Presenti tanti adulti, ragazzi e bambini, nonché interi nuclei familiari che hanno voluto dare il loro contributo onorando il corretto svolgimento della manifestazione ed il conseguente riscontro delle donazioni destinate alla Fondazione Telethon.

Sono stati percorsi a Nuoto, nell’arco delle dodici ore disponibili, complessivamente 254km a fronte dei 238 dello scorso anno, presente anche tutta la Squadra della Vanessa Nuoto con tutti i suoi Settori Master BMP Comed, categoria esordienti che hanno dato una netta accellerata per il superamento dell’obbiettivo.

Nel sottolineare l’impegno di tutti c’è comunque da elogiare il piccolo Alessio Daunno, di soli 5 anni che ha percorso, spronato dalla sua Mamma un totale di 40 vasche pari ad 1 KM. Per il suo impegno è stato premiato direttamente dal Coordinatore Provinciale di Telethon Cav.re Agostino Annunziata che ha presieduto, al termine della manifestazione, un incontro di ringraziamento con gli la dirigenza della società, gli atleti ed i loro parenti, per poi ricevere l’assegno pari alla cifra raccolta attraverso le iscrizioni all’evento ed i contributi volontari di chi ha a cuore il sorriso di chi é meno fortunato.

L’entusiasmo degli organizzatori e di chi ha partecipato, attesta che la nostra collettività ha buone basi sociali che lasciano ben sperare in una sana e coinvolgente crescita positiva per i nostri ragazzi ed in particolare per chi combatte ogni giorno contro i propri mali o quelli dei suoi cari. L’appuntamento con Telethon è ormai consolidato per il prossimo anno.