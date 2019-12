Pallamano, A2 femminile: Benevento ko a Conversano Sconfitta anche per l'under 19 maschile contro l'Atellana, under 15 vittoriosa nel derby

Non c’è gloria per la formazione femminile che esce sconfitta dalla sfida in terra pugliese contro il Conversano; ad avere la meglio sono le ragazze guidate da Elena Barani che si aggiudicano il match con il risultato di 28 a 7. Sconfitta anche per la Under19M che viene superata in casa dai pari età dell’Atellana per 23 a 21, l’unico sorriso del week end lo regalano i piccoli dell’Under 15 che si aggiudicano il derby contro l’Handball Bn con il risultato di 22 a 10.

Se per la maschile il ritorno in campo è previsto per il nuovo anno, nel prossimo turno a scendere in campo sarà la formazione femminile che ospiterà la capolista Erice; match difficilissimo per Simaldone e compagne, le siciliane sono un’autentica corazzata e viaggiano spedite in vetta alla classifica, ben sei vittorie su altrettante gare disputate.



-CampionatoFemminile Serie A2

Conversano - Asd Pallamano Benevento 26-7

-Campionato Under 19 - Area 7

Asd Pall.Benevento -Atellana 21-23

-Campionato Under15 Campania

Asd Pallamano Benevento - Handball BN 22-10



Next match

Campionato Nazionale Femminile Serie A2- girone D

Asd Pallamano Benevento Vs Erice

15/12/2019

h. 14:00

Palestra Palumbo - Salerno