Nuoto: Pirozzi in gara agli Assoluti Invernali A Riccione la campionessa sannita sarà in gara nei 400 sl e nei 200 farfalla

Il 2019 di Stefania Pirozzi si chiude a Riccione nel classico appuntamento pre natalizio con gli Assoluti Invernali. Prima gara della stagione in vasca lunga che potenzialmente potrebbe assegnare già i primi pass olimpici. In realtà sarà l'occasione per fare un test dopo le gara in corta e capire se i metodi di lavoro utilizzati in questi primi mesi di preparazione stanno funzionando a no. Per la gran parte degli atleti, e in particolare per la nuotatrice delle Fiamme Oro, il mirino è puntato sui Campionati Primaverili. E' in quell'occasione che bisogna essere in forma e stabilire i tempi per staccare il biglietto per Tokyo.

Impresa non facile visto che i minimi sono crono di tutto rispetto, ma di questo ne parleremo quando il 12 marzo 2020 il sacro fuoco di Olimpia comincerà il suo cammino verso l'olimpiade giapponese. La Pirozzi, che non ha disputato gli Europei in vasca corta, è iscritta in due gare. Giovedì mattina scenderà in acqua alle 10:16 nella batteria dei 400 stile libero a cui sono iscritte anche Federica Pellegrini e Simona Quadarella. L'obiettivo di Stefania è la finale del pomeriggio dove potrà esprimersi al meglio.

L'attenzione della campionessa sannita, però, è puntata maggiormente sulla gara di sabato quando andranno in scena i suoi 200 farfalla. E' quello la gara in cui proverà in primavera a strappare il pass per Tokyo anche se non va dimenticato che, la Pirozzi, è sempre stata altamente competitiva anche nei 200 stile libero facendo parte per diversi anni della staffetta. In questa tornata di gare non è iscritta a questa gara essendo praticamente in contemporanea con i 200 farfalla. Una programmazione che l'ha portata a fare la scelta di nuotare solo in due gare dove potrà testare il suo stato di forma.