Miwa Benevento, a Curti da capolista La squadra di coach Annecchiarico ha staccato le altre contendenti alla promozione

Agli sgoccioli del 2019 il campionato di Serie C Silver Campania vede l’avvicinarsi della penultima gara prima del riposo dettato dalle festività natalizie. La Miwa Energia è pronta alla trasferta contro la VIDASS Pol. Virtus 04 per conservare il primato assoluto dopo aver battuto Cava de’ Tirreni in casa con 34 punti di scarto.

La squadra di casa è penultima a 6 punti e nell’ultimo match disputato ha subito una sonora sconfitta in casa di Basilicatasport Potenza perdendo con un distacco di 47 punti. Tra le fila dei curtesi spicca il play Matteo Guerriero che con i suoi 156 punti ricopre la quinta posizione, subito dopo il cinghiale Taylor Garcia, nella classifica stagionale dei marcatori. Parliamo comunque di una squadra molto giovane se consideriamo la media in squadra ed il fatto che lo stesso Guerriero, giocatore al momento più rappresentativo, ha solo 19 anni.

La prossima giornata, intanto, è un ulteriore crocevia per le squadre che inseguono la Miwa Energia. Si sfideranno infatti Cava de’ Tirreni e Sala Consilina, in casa dei cavesi, per decretare in maniera ancor più netta seconda e terza posizione ma anche per fornire alla Campania cestistica indicazioni più precise su chi sarà, probabilmente, l’antagonista degli uomini di Coach Annecchiarico fino alla fine.