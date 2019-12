Benevento 5, il mercato porta arrivi ed addii Sono diverse le novità in casa giallorossa

Il Benevento 5 rende noto di aver interrotto i rapporti sportivi con i calcettisti Claudio Virenti, Claudio Murolo e Cristian De Simone, quest’ultimo ceduto in prestito al Calvi in serie C2. Il sodalizio giallorosso annuncia, contestualmente, di essersi assicurata le prestazioni di Rodrigo Rocha Bertoni (centrale), Genny Canneva (laterale) e di Francesco Russo (pivot).

“Dopo un girone di andata ben al di sotto delle attese – spiega il dg Antonio Collarile – abbiamo ritenuto necessario operare dei correttivi con lo scopo di mettere a disposizione del mister elementi con caratteristiche più consone alle sue idee di gioco. Ovviamente tutto è stato fatto ascoltando gli input di mister Di Costanzo e ringraziamo Virenti, Murolo e De Simone, oltre a Pazzi e Starace che ci avevano già lasciati da qualche tempo, per l’impegno messo in questa loro avventura al Benevento 5.

Quando le cose non vanno nel verso giusto non si può rimanere fermi a guardare. Inoltre, con queste operazioni in entrate e in uscita, la società ha voluto ringiovanire il proprio organico responsabilizzando, allo stesso tempo, i tanti ragazzi della nostra cantera che avranno modo di ritagliarsi uno spazio importante in prima squadra e dai quali ci attendiamo un definitivo salto di qualità. I nomi dei nuovi sono di tutto rispetto e crediamo di aver scelto il meglio possibile presente sulla piazza. C’è grande soddisfazione da parte nostra di aver portato a vestire la maglia giallorossa Rodrigo Rocha Bertoni, un calcettista che ha vestito tantissime volte la maglia della nazionale e che può essere considerato un lusso per la serie C1.

Riteniamo ottimi anche gli arrivi di Genny Canneva, ex Alma Salerno ma di proprietà del Real San Giuseppe e di Francesco Russo, proveniente dalla Trilem dove ha già realizzato 14 gol in questa stagione. Ora ci aspetta un girone di ritorno dove bisognerà cambiare a tutti i costi marcia per risalire una classifica che non è quella che tutti si attendevano”.

Il Benevento5 domani (ore 20) sarà impegnato sul campo del Massa Vesuvio con i giallorossi chiamati al riscatto dopo il beffardo passo falso di sabato scorso contro l’Eden Acerrana.