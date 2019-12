Coppa Campania: Accademia ko nella gara d'andata Alla palestra del Rampone sannite sconfitte al tie-break da Pontecagnano

Nella gara disputata ieri sera alla Palestra Rampone di Benevento le salernitane la spuntano al quinto set 3-2 (25-9, 26-28, 25-14, 23-25, 15-9) contro un'Accademia bella e sfortunata. Dopo aver ceduto in maniera netta il primo set, soprattutto per merito di un avversario sceso in campo in maniera decisa e protagonista di una frazione di altissimo livello, le giallorosse tornano in campo registrando l'ennesimo grave infortunio. La centrale Anna Grimaldi, infatti, è costretta ad abbandonare il campo per un colpo alla mano: si attendono oggi i risultati radiografici per stabilirne l'entità. L'episodio tuttavia accende di rabbia l'Accademia che inizia finalmente a cambiare marcia e a giocare su livelli importanti. Nonostante una direzione di gara assolutamente sconcertante, esattamente come nella gara di campionato proprio a Pontecagnano, le giallorosse vincono il secondo set ai vantaggi e giocano alla pari anche buona parte del terzo. Sul 14-17, già condannata da ulteriori sviste clamorose della coppia arbitrale anche nel terzo set, un attacco di Anna Pericolo, nettamente toccato dalla difesa salernitana, viene giudicato out. Le vibranti proteste delle padrone di casa portano al cartellino rosso per il tecnico Ruscello e dal possibile 15-17 si passa al 14-19: è una mazzata che mette in ginocchio l'Accademia che cede poi 14-25.

Le giallorosse però non si perdono d'animo e riprendono a giocare con grande impeto. Pontecagnano è una signora squadra e ribatte colpo su colpo. Ne viene fuori un quarto set bello e combattuto, con azioni spettacolari e colpi di altissimo livello da ambo le parti. E' l'Accademia a mostrare qualcosina in più e a far suo il set sul 25-23. Si va al tie break. Ci si mette nuovamente il primo arbitro a frenare la corsa giallorossa e così Pontecagnano, comunque protagonista di una partita molto positiva, si ritrova la strada spianata fino al 15-9 che decide la partita. Si replica giovedì 19 a Pontecagnano per la gara di ritorno: alle salernitane basterà vincere con qualunque risultato per assicurarsi il pass per la finale. Ma anche per l'Accademia il discorso resta ancora apertissimo: in caso di vittoria, sarebbero le giallorosse a passare, salvo in caso di successo al tie break che necessiterebbe la disputa di un golden set per decidere la squadra finalista.

Archiviata la gara, le beneventane si ritufferanno subito in clima campionato: sabato alle 17.00 si torna in campo contro la ASD La Fiorente Maia di Cicciano dove sarà ancora emergenza di formazione vista la certa assenza anche di Grimaldi.