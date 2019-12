Nuoto: Pirozzi in finale nei 400 sl ai tricolori di Riccione La sannita ha staccato il terzo tempo di qualificazione nelle batterie del mattino

L’avventura di Stefania Pirozzi ai Campionati Assoluti Invernali di Riccione è iniziata con la batteria dei 400 stile libero. Una formalità per la campionessa campana che era inserita nella seconda serie vinta abbastanza agevolmente con il crono di 4’15’’32. Un tempo che le è valso il pass per la finale che si disputerà questo pomeriggio alle 17:10 dove la sannita si presenterà con la terza migliore prestazione di giornata.

Davanti a lei Giulia Salin che si è aggiudicata la prima serie in 4’11’41 e Giorgia Romei che ha toccato la piastra per seconda in 4’15’’26 proprio alle spalle dell’atleta del Nuoto Venezia. Per la Pirozzi, che difende i colori delle Fiamme Oro e del Circolo Canottieri Napoli, sarà l’occasione per testare di pomeriggio la sua attuale condizione e verificare se il lavoro svolto fino ad ora sta regalando i frutti sperati. Scopriremo anche chi vincerà il titolo tricolore tra le atlete che prenderanno parte alla finale tra cui non ci sarà Simona Quadarella che ha deciso di dedicarsi ai 1500 stile libero.