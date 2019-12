Campo Coni, si va verso la ripavimentazione Dopo anni d'attesa sembra giunto il momento di ristrutturare la pista di atletica leggera

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha approvato in linea tecnica il Progetto per la ripavimentazione della pista di atletica leggera del campo Coni di via Duca d’Aosta del capoluogo. Il progetto, redatto dai tecnici della Provincia, fa riferimento ad un programma più ampio d’intervento per struttura sportiva di proprietà dell’ente: per la nuova pista di atletica è stato richiesto il finanziamento al bando “Sport Missione Comune 2019” promosso dalla Associazione Nazionale Comuni Italiani e dall’Istituto per il Credito Sportivo. L’intervento mobilita € 500.000 di cui € 394.941,39 per lavori e € 105.058,61 per somme a disposizione dell’Amministrazione.