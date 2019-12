Nuoto: la Pirozzi va all'assalto del titolo nei 200 farfalla Dopo la bela vittoria nei 400 sl, nella giornata di sabato secondo impegno per la sannita

Dopo la bella prestazione con vittoria nei 400 stile libero, giornata di riposo per Stefania Pirozzi agli Assoluti Tricolore in corso di svolgimento a Riccione. La nuotatrice del Circolo Canottieri Napoli e delle Fiamme Oro tornerà in gara sabato mattina alle 10:21 con le batterie dei 200 farfalla, quella che è la sua specialità di punta. E' in questa specialità che nella prossima primavera proverà a conquistare il pass per la sua terza olimpiade.

Impresa non semplice ma la stagione, dopo il risultati di giovedì nei 400 stile libero, è iniziata come meglio non si poteva. Nella prima gara di questi tricolori, Stefania ha nuotato con estrema facilità una specialità che non ha preparato e quindi si aspetta risposte altrettanto incoraggianti anche nei 200 farfalla. Nella sua gara ha già vinto tanto e portare a casa il trentunesimo titolo italiano sarebbe una gran bella prestazione, ma bisognerà fare prima di tutto attenzione al tempo per capire se il lavoro svolto fino ad ora sta dando i frutti sperati.

La Pirozzi avrebbe voluto nuotare anche i 200 stile libero ma la specialità che è tra le più ambite e affascinanti, si svolgerà quasi in contemporanea con la sua gara e per questo è stata costretta a desistere.