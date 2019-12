Nuoto: Pirozzi in finale nei 200 farfalla Appuntamento alle 18:10 per l'assegnazione del titolo tricolore

Nella terza e ultima giornata dei Campionati Italiani Invernali è tornata in acqua Stefania Pirozzi. Dopo la bella vittoria nei 400 stile libero ottenuta giovedì, la nuotatrice del Circolo Canottieri Napoli e delle Fiamme Oro ha disputato le qualificazioni dei 200 farfalla.

La sannita era inserita nella prima batteria che ha vinto facilmente con il crono di 2’14’’45, un tempo non eccezionale ma di mattina non serve forzare. Per lei quarto tempo assoluto in vista della finale di questo pomeriggio dietro ad Anna Pirovano (2’12’’87), Roberta Piano Del Balzo (2’13’’67) e Marina Luperi (2’13’’95). In finale anche Francesca Annis (2’15’’52), Alessia Polieri (2’16’’20) e Aurora Petronio (2’16’’45). Il titolo dei 200 farfalla sarà assegnato nella sessione pomeridiana alle 18:10.

Questi gli altri risultati delle batterie del mattino:

200 dorso mas.

1. Lorenzo Mencarini (Fiamme Oro / CC Aniene) 2'00"76

2. Christopher Ciccarese (Fiamme Oro / CC Aniene) 2'00"80

3. Matteo Restivo (Carabinieri / RN Florentia) 2'01"22

200 dorso fem.

1. Margherita Panziera (Fiamme Oro / CC Aniene) 2'08"30

2. Giulia Ramatelli (Esercito / Tiro a Volo) 2'15"39

3. Erika Francesca Gaetani (Gestisport Coop) 2'15"64

50 farfalla fem.

1. Piero Codia (Esercito / CC Aniene) 23"74

2. Thomas Ceccon (Fiamme Oro / Leosport) 23"81

3. Daniele D'Angelo (Marina Militare / CC Aniene) 24"10

200 farfalla fem.

1. Anna Pirovano (Fiamme Azzurre / In Sport Rane Rosse) 2'12"87

2. Roberta Piano Del Balzo (Sporting Club Flegreo) 2'13"67

3. Marina Luperi (RN Lamezia Terme) 2'13"95

200 rana mas.

1. Luca Pizzini (Carabinieri / Fondazione Bentegogi) 2'12"76

2. Edoardo Giorgetti (Fiamme Oro / CC Aniene) 2'14"02

3. Flavio Bizzarri (Carabinieri / CC Aniene) 2'15"08

200 rana fem.

1. Francesca Fangio (In Sport Rane Rosse) 2'28"96

2. Natalia Foffi (In Sport Rane Rosse) 2'30"36

3. Lisa Angiolini (Virtus Buonconvento) 2'31"77

200 sl mas.

1. Matteo Ciampi (Esercito) 1'48"96

2. Stefano Di Cola (Marina Militare / CC Aniene) 1'48"99

3. Mattia Zuin (Fiamme Oro / Nottoli Nuoto 74) 1'49"02

200 sl fem.

1. Federica Pellegrini (CC Aniene) 1'59"42

2. Martina Rita Caramignoli (Fiamme Oro / Aurelia Nuoto) 2'01"50 pp (prec. 2'01"88)

3. Sara Gailli (CC Aniene) 2'01"61

200 misti mas.

1. Lorenzo Glessi (Esercito / Gorizia Nuoto) 2'02"38

2. Giovanni Sorriso (CC Aniene) 2'03"87

3. Simone Geni (In Sport Rane Rosse) 2'04"06

200 misti fem.

1. Ilaria Cusinato (Fiamme Oro / Team Veneto) 2'17"32

2. Sara Franceschi (Fiamme Gialle) 2'18"27

3. Luisa Trombetti (Fiamme Oro) 2'18"30

1500 sl mas. / serie lenta

1. Christian Bartoloni (Azzurra Nuoto Prato) 16'03"13