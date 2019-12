Nuoto: la Pirozzi concede il bis nei 200 farfalla Secondo successo per la sannita che chiude al meglio i Campionati Italiani Invernali di Riccione

Continuano ad arrivare buone notizie per Stefania Pirozzi ai Campionati Italiani Invernali di Riccione. La portacolori delle Fiamme Oro e del Circolo Canottieri Napoli ha vinto il titolo nei 200 farfalla facendo doppietta dopo il successo nei 400 stile libero di giovedì. Una vittoria netta quella della sannita che dopo i primi 50 metri ha preso in mano le redini della gara imponendo un ritmo insostenibile per le avversarie.

La Pirozzi ha preceduto con il tempo di 2'09''76, Anna Pirovano delle Fiamme Azzurre (2'11''95) e Roberta Piano Del Balzo dello Sporting Club Flegreo (2'12''71). Il crono di di Stefania (2'09''76) può considerarsi buono visto il momento di forma e il periodo, anche se è ancora lontano dal minimo per la qualificazione olimpica. Quello è un obiettivo da rincorrere in primavera quando, tra i tricolori di Riccione e il Sette Colli di Roma, sarà importante avvicinare il più possibile il minimo richiesto. Per la Pirozzi si tratta del trentunesimo titolo tricolore assoluto, ma la cosa che più conta è aver ritrovato sensazioni positive che le daranno la forza e l'entusiasmo per tornare a lavorare in vista delle prossime gare.

Intanto i Campionati Italiani Invernali si sono chiusi dopo tre giornate di gare con le vittorie di Federica Pellegrini nei 200 sl e i successi che valgono il pass olimpico di Gregorio Paltrinieri nei 1500 sl e di Margherita Panziera nei 200 dorso.

Di seguito tutti i podi della terza e ultima giornata di gare:

200 dorso mas.

1. Matteo Restivo (Carabinieri / RN Florentia) 1'56"47

2. Luca Mencarini (Fiamme Oro / CC Aniene) 1'56"58 pp (prec. 1'57"45)

3. Christopher Ciccarese (Fiamme Oro / CC Aniene) 1'58"86

200 dorso fem.

1. Margherita Panziera (Fiamme Oro / CC Aniene) 2'06"59

2. Erika Francesca Gaetani (Gestisport Coop) 2'12"83

3. Giulia Ramatelli (Esercito / Tiro a Volo) 2'13"30

50 farfalla fem.

1. Thomas Ceccon (Fiamme Oro / Leosport) 23"63

2. Piero Codia (Esercito / CC Aniene) 23"72

3. Matteo Rivolta (Fiamme Oro / CC Aniene) 23"78

200 farfalla fem.

1. Stefania Pirozzi (Fiamme Oro / CC Napoli) 2'09"76

2. Anna Pirovano (Fiamme Azzurre / In Sport Rane Rosse) 2'11"95

2. Roberta Piano Del Balzo (Sporting Club Flegreo) 2'12"71

200 rana mas.

1. Edoardo Giorgetti (Fiamme Oro / CC Aniene) 2'09"73 (prec. in tessuto 2'10"11)

2. Luca Pizzini (Carabinieri / Fondazione Bentegogi) 2'11"31

3. Andrea Castello (Imolanuoto) 2'13"87 pp (prec. 2'13"88)

200 rana fem.

1. Francesca Fangio (In Sport Rane Rosse) 2'24"26 (prec. 2'25"19)

2. Ilaria Scarcella (Fiamme Oro / CC Aniene) 2'28"70

3. Natalia Foffi (In Sport Rane Rosse) 2'29"84

200 sl mas.

1. Stefano Ballo (Time Limit) 1'47"22 pp (prec. 1'47"80)

2. Filippo Megli (Carabinieri / RN Florentia) 1'47"54

3. Mattia Zuin (Fiamme Oro / Nottoli Nuoto 74) 1'47"65 pp (prec. 1'48"06)

200 sl fem.

1. Federica Pellegrini (CC Aniene) 1'56"36

2. Paola Biagioli (Carabinieri / RN Florentia) 1'59"83 pp (prec. 2'01"12)

3. Sara Gailli (CC Aniene) 2'00"55 pp (prec. 2'00"62)

200 misti mas.

1. Alberto Razzetti (Fiamme Gialle / Genova Nuoto My Sport) 2'00"09

2. Lorenzo Glessi (Esercito / Gorizia Nuoto) 2'01"19 pp (prec. 2'01"25)

3. Noè Ponti (SUI, Nuoto Sport Locarno) 2'01"37

4. Giovanni Sorriso (CC Aniene) 2'01"75

200 misti fem.

1. Sara Franceschi (Fiamme Gialle) 2'13"39

2. Luisa Trombetti (Fiamme Oro) 2'15"58

3. Anita Gastaldi (CSR Granda) 2'16"90

1500 sl mas.

1. Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coopernuoto) 14'42"66

2. Alessio Occhipinti (Fiamme Oro / CC Aniene) 15'11"65

3. Matteo Lamberti (GAM Team Brescia) 15'13"40 pp (prec. 15'15"83)