Accademia più forte degli infortuni, battuto Cicciano 3 a 0 Ottima prova delle sannite nella nona giornata del campionato di serie C

Continua la serie di vittorie per l'Accademia che supera a Benevento con un altro 3-0 (25-11, 25-23, 25-9) anche la Fiorente Maya Cicciano nella nona giornata del campionato di serie C. Nonostante le assenze per infortunio di D'Ambrosio e Grimaldi, a cui si è aggiunta all'ultimo momento anche quella di Anna Pericolo per qualche fastidio muscolare, le giallorosse conquistano l'intera posta in palio dopo una gara dominata nel primo e terzo set e sofferta nel secondo dove Cicciano era arrivato a condurre anche 14-8. Ma proprio da lì è iniziata poi la rimonta che ha portato al 25-23 finale. Da quel momento in poi non c'è stata partita e la squadra ha condotto nuovamente con tranquillità il resto della gara. Grandissima la prova di Alessandra Pericolo, 27 punti a referto per lei e record assoluto in carriera, devastante durante tutti e tre i set dove ha fatto vedere colpi di alta classe. Doppia cifra anche per la palleggiatrice Grillo, protagonista anche lei di un'ottima partita, e altra nota lieta il ritorno in prima squadra della centrale Giorgia Guerriero, già lo scorso anno all'Accademia, in prestito dal Volley Cervinara, finora out per problemi di naturale personale.

La partita di questa sera dimostra lo spirito vincente di una squadra che, anche nelle difficoltà, riesce sempre a trovare la giusta soluzione e ad esprimersi su buoni livelli. Quella di stasera è la settima vittoria in otto gare di campionato, numeri importanti frutto di un grande lavoro di squadra e staff. Cicciano non ha impensierito più di tanto le avversarie, se non nel secondo set davvero ben giocato dalla napoletane che devono ripartire proprio da qui per preparare i prossimi impegni.

L'Accademia si conferma al terzo posto e si prepara ad una nuova settimana terribile: giovedì a Pontecagnano il ritorno in Coppa contro la Volley Project e sabato la trasferta di Aversa con la capolista Volato 2.0 attendono le beneventane, già chiamate agli straordinari da diverse settimane.

Tabellino

Accademia Volley: Tufo, De Santis, Guerriero 7, Pericolo An. ne, De Cristofaro 6, Grimaldi ne, Cona, D'Ambrosio ne, Della Gatta 4, Grillo 10, Iannelli 3, Pericolo Al. 27. All. V. Ruscello. Vice All. A. Cioffi.

Parziali: 25-11 (19'), 25-23 (26'), 25-9 (21').