Miwa Benevento inarrestabile, espugnata anche Curti Sanniti vittoriosi 89 a 57, Moccia super con 23 punti

Ancora una grande vittoria e primato confermato per la Miwa Energia Cestistica Benevento. A farne le spese stavolta è stata la Vidass Curti che tra le mura di casa ha dovuto cedere agli uomnino di Coach Annecchiarico con il punteggio di 57-89 ed uno scarto dunque di ben 32 punti.

Gara subito in discesa per i beneventani che si confermano ormai una grande realtà sportiva della provincia sannita. Primo quarto chiuso 13-20 e secondo 14-27 con la squadra di casa che perde il contatto con i cinghiali. Al rientro dal riposo la Miwa accelera lasciando solo 10 punti a Curti (10-23) e mollando leggermente nel finale dando anche spazio ai giovani (20-19).

Ottima la prova come al solito del collettivo con Moccia e Garcia che spiccano con 23 e 17 punti personali e con la difesa che anche oggi concede meno di 60 punti. La notizia di giornata però non riguarda i sanniti. A Cava andava di scena il big match tra padroni di casa e Sala Consilina con i primi che hanno trionfato per 66-58, restano a due punti dalla Miwa Energia e relegando i più quotati avversari a meno quattro dalla vetta. Il Natale si avvicina, Miwa sempre più in testa.

Il tabellino

Vidass Curti - Miwa Energia Cestistica Benevento 57- 89 (13-20/14-27/10-23/20-19)

Miwa Energia Cestistica Benevento: Moccia 23, Garcia 17, Parrillo 10, Liparulo 9, Cotena 8, Rianna 5, Giorgione 5, Esposito 4, Rusciano 4, Salerno 2, Laudanna 2, Requena 0.

Vidass Curti: Ciccone 22, Porfido 8, Brancaccio 8, Bocciero 7, Munno P. 5, Mormile 4, Marcello 2, Munno G. 1, Fois 0, Tommaso 0.