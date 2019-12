DP Noleggi SG Volley, battuto l'Oplonti Napoli Sannite terze in classifica dopo il successo casalingo per 3 a 1

Preziosa vittoria ottenuta sul parquet del Palazzetto dello Sport di San Giorgio del Sannio dalle diavole rosse della DP Noleggi SG Volley che con un perentorio 3-1 si sbarazzano delle quotatissime avversarie dell’Oplonti Napoli acciuffando la terza posizione in classifica.

Una buona prova quella offerta dalle biancorosse locali, che ancora una volta hanno mostrato il proprio carattere mettendo in campo grinta e cuore e sopperendo anche a qualche momento no che si è avuto durante la gara. Sicuramente dopo un primo set condotto con ampio margine sin dalle prime battute, il risultato finale si pensava potesse essere ancora più rotondo, ma nello sport bisogna fare i conti anche con gli avversari, soprattutto se potenzialmente molto brave come le atlete napoletane dell’Oplonti. L’importante però era riuscire ad ottenere i tre punti e così è stato. La vittoria finale, un mix di bravura e temperamento, lascia ben sperare per il prosieguo del campionato, dove la maturità e il carattere, trasmesso dallo staff tecnico e che le atlete sangiorgesi stanno man mano acquisendo, saranno elementi essenziali per il raggiungimento dell’obiettivo finale, soprattutto in occasione dei momenti difficili delle gare.

Queste le dichiarazioni del Presidente Camerlengo a fine gara: “Oggi abbiamo conquistato un’importante vittoria, che oltre a portarci al terzo posto in classifica è stata fondamentale a livello psicologico, per la squadra e per tutto l’ambiente. Con il nostro cammino e le vittorie fin qui ottenute, stiamo portando entusiasmo in tutta la nostra cittadina, dove la pallavolo è stata sempre seguita con tanta passione. Per quanto riguarda la gara, abbiamo avuto un buon approccio e nonostante il ritorno delle avversarie, che ci hanno messo in difficoltà nel secondo parziale, siamo stati bravi a mantenere alta la concentrazione e a rimettere la partita sul giusto binario. Una vittoria ottenuta contro una signora squadra, ben messa in campo e con elementi in grado di fare la differenza in questa categoria. Adesso, dopo questa importantissima affermazione, testa alla prossima gara, altrettanto difficile, contro un’ altra corazzata di questo difficilissimo campionato di serie C, il VB70 di Pomigliano D’Arco. Una compagine costruita per puntare senza ombra di dubbio al salto di categoria. Giocheremo in trasferta e ci vorrà una grande prestazione per portare a casa il risultato e chiudere bene questo 2019”.