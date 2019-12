Meomartini, battuto il Basket Napoli Vomero Vittoria convincente della squadra di coach Capacchione

Il 2019 si chiude con una vittoria casalinga per le ragazze della serie C di basket del G.S.Meomartini. Domenica 15 dicembre, le atlete sannite hanno sconfitto in casa le avversarie dell’ASD Basket Napoli Vomero. L'inizio della gara era caratterizzato dalla costanza delle ospiti che partivano meglio, portandosi sull'8-11. Con un parziale di 5-0, le locali fissavano il punteggio sul 13-11 concludendo in vantaggio il primo quarto.

Il secondo periodo si apriva con le ragazze di coach Capacchione che si portavano sul +7(20-13), per poi subire un break di 4-13 da parte delle atlete napoletane che si arrivavano avanti di due lunghezze (24-26) all'intervallo lungo. Il terzo quarto vedeva le ragazze del presidente Chiusolo serrare le maglie in difesa concedendo solo 6 punti alle avversarie e segnandone 14, chiudendo il periodo sul punteggio di 38-32.

Nell'ultima frazione l'allenatore avversario provava a mischiare le carte con una difesa mista (3 a zona e 2 ad uomo), ma la Meomartini realizzava nel quarto 12 punti, contro i 7 del Vomero, fissando così il punteggio alla sirena sul 50-39. Adesso il campionato si ferma per le festività di Natale e il prossimo impegno dopo la sosta sarà sabato 11 gennaio alle 19:00 in trasferta, a Maddaloni, contro la Sipremix Family Basket. Contro la stessa squadra la Meomartini sará impegnata, per l'ultima gara del 2019, nella coppa Campania, sabato 22 dicembre alle ore 18:00, sempre in trasferta.

G.S. Meomartini-ASD Basket Napoli Vomero 50-39(13-11;11-15;14-6;12-7)

Meomartini: Musto A. 0, Sandullo A. n.e., Formato S. 6, Vetrone M. n.e., Muscetta M. 6, Ucci A. 9, Addazio S. n.e., Viola F. 4, Molinaro R. 2, Manganiello A. 27, Zanchiello A. 16, Zanchiello M. n.e. All.:Capacchione G. A.All.:Cefalo C.

Vomero: Alberto L. 11, Urciuoli M. 2, Labalme C. 5, Molfese C. 14, Buonomo M.V. 0, Di Bello T. 2, Lo Sardo F. 0, Policastro B. 0, De Rosa M. 0, Iorio T. 5 All.:Maiorani S.

Arbitri:Daniele G. e Venga G.