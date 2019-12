Scherma, Boscarelli tra le convocate per la prova di L'Avana La sannita sarà presente a Cuba per la seconda tappa di Coppa del Mondo di spada femminile

Dopo la buona prova nella prima tappa di Coppa del Mondo di spada femminile a Tallin, Francesca Boscarelli è tornata ad allenarsi con la convinzione di poter raggiungere risultati ancora migliori.

Nella capitale estone, l'esperta spadista sannita è riuscita a superare il tabellone di qualificazione entrando nel main-draw. Adesso la prossima tappa in programma è quella di L'Avana a Cuba in programma dal 10 al 12 gennaio 2020. La portacolori dell'Esercito Italiano è tra le convocate del CT Sandro Cuomo che, oltre a lei ha selezionato anche Bozza, Cagnin, Clerici, De Marchi, Fiamingo,Foietta, Isola, Marzani, Navarria, Rizzi e Santuccio. Nella prova a squadre il quartetto sarà composto da Clerici, Fiamingo, Isola e Navarria.

I risultati in Coppa del Mondo assumo una grande valenza in questa stagione perché decreteranno le qualificate alla prova individuale alle Olimpiadi di Tokyo. La concorrenza è tanta e non sarà facile. Dopo la tappa cubana, andranno in scena gli appuntamenti di Doha (24-26 gennaio), Barcellona (7-9 febbraio), Budapest (6-8 marzo), Suzhou (20-22 marzo), Cali (1-3 maggio) e quella conclusiva di Dubai (15-17 maggio).