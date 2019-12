Accademia a caccia della finale Alle sannite serve l'impresa per ribaltare il ko dell'andata

Domani sera alla Palestra Picentia di Pontecagnano è prevista infatti la semifinale di ritorno di Coppa Campania contro la Volley Project al termine della quale sarà decretata la squadra che parteciperà alla finale di gennaio.

Il risultato dell'andata (3-2) mette le salernitane in una posizione di vantaggio ma per l'Accademia la qualificazione è ancora aperta. Le giallorosse sono innanzitutto costrette a vincere per poter passare alla fase successiva e la vittoria basterebbe in caso di 3-0 o 3-1. Nel caso invece di vittoria al tie break, sarà necessario disputare un golden set a 15 punti, una sorta di secondo tie break, per definire la squadra qualificata. In caso di sconfitta giallorossa, con qualunque punteggio, sarebbe Pontecagnano a passare il turno.

Si tratta della terza gara stagionale tra le due formazioni, entrambe molto combattute e tirate e nelle quali l'Accademia ha più di qualcosa da recriminare anche per una serie di torti arbitrali che hanno in parte condizionato le due vittorie del Pontecagnano. Le due squadre sono praticamente appaiate anche in campionato, occupando la seconda e la terza piazza e quindi si prospetta un'altra gara dall'esito incerto. Sarà assente nell'Accademia Grimaldi, infortunatasi proprio nella gara di andata, oltre che D'Ambrosio, mentre dovrebbe stringere i denti Anna Pericolo, ferma ai box nell'ultima gara vinta in campionato contro Cicciano. Fischio di inizio alle ore 21.00.