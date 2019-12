Pallamano, la Nazionale a Benevento dal 10 al 12 Gennaio Presentato al Museo del Sannio il girone di qualificazione ai Mondiali in Egitto del 2021

La grande Pallamano internazionale sbarcherà a Benevento dal 10 al 12 gennaio. Sarà il Palatedeschi ad ospitare uno dei gironi di qualificazione ai Mondiali in Egitto del 2021. L'Italia sogna di strappare uno storico pass e nel Sannio proverà ad avere la meglio su Romania, Kosovo e Georgia. Non sarà semplice, gli azzurri hanno preso parte ad un solo Mondiale nel 1997 in Giappone, e cercano uno storico bis.

A Benevento, presso il Museo del Sannio, è andata in scena la conferenza stampa di presentazione dell'evento a cui è intervenuto il numero uno della FIGH Pasquale Loria. “Benevento e la società del Presidente Carlo La Peccerella meritava questa bella occasione. Il Palatedeschi è un vero e proprio gioiellino, è stata una scelta di cuore perché essendo campano riportare la Nazionale nella nostra regione è un vanto”. E sulle possibilità della squadra azzurra Loria è chiaro:”Superare questo turno è il nostro obiettivo, poi sarà difficilissimo ottenere la qualificazione ad Egitto 2021 ma questo scoglio lo vogliamo superare”.

Difficile ma non impossibile, del resto è il bello dello sport. All'evento è intervenuto anche il delegato allo sport del Comune di Benevento Enzo Lauro che è stato ringraziato insieme al presidente della Provincia Antonio Di Maria dal numero uno della Pallamano Benevento Carlo La Peccerella. “Grazie alle istituzioni per aver compreso e capito che questa era una grande opportunità che non poteva essere persa. La grande pallamano arriverà a Benevento e per noi è un vero onore. Siamo lieti di poter ospitare delegazioni e squadre straniere dopo aver fatto molto bene a giugno con l'organizzazione dei campionati giovanili”.

Quella tra Benevento e la Federazione Italiana Giuoco Handball è una collaborazione che sta dando ottimi frutti. Adesso tocca al pubblico sannita rispondere presente e spingere gli azzurri verso una grande impresa.