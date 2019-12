Palatedeschi spettacolare per la Nazionale di Pallamano Lavori già a buon punto in vista del girone di qualificazione ai Mondiali dal 10 al 12 Gennaio

Dopo i lavori per le Universiadi il Palatedeschi è tornato a brillare. Dal 10 al 12 gennaio ospiterà il girone di qualificazione ai Mondiali dove l'Italia proverà ad avere la meglio su Romania, Kosovo e Georgia. Per l'occasione gli addetti della Federazione Italiana Giuoco Handball sono già a lavoro e lo scenario si annuncia spettacolare. In foto, solo per voi in versione panoramica, una piccola anticipazione di quel che sarà il rettangolo di gioco. Ora si attendono solo le squadre e soprattutto i tifosi sanniti chiamati a spingere gli azzurri verso il sogno Mondiale.