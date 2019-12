Accademia, niente finale di Coppa. Domani sfida con Caserta Si ferma in semifinale la corsa in Coppa delle giallorosse che sono pronte alla super sfida

Ieri sera a Pontecagnano la squadra giallorossa è stata superata dalla Volley Project nella semifinale di ritorno valevole per la Coppa Campania. Dopo il successo al tie break dell'andata, le salernitane hanno bissato nuovamente il risultato imponendo un rotondo 3-0 alle beneventane al termine di una partita senza storia.

25-18, 25-17 e 25-15 sono i parziali di una partita in cui le padrone di casa hanno meritato ampiamente la vittoria, grazie ad un ritmo di gioco davvero forsennato e che non ha dato scampo all'Accademia, pur giunta a Pontecagnano con possibilità di qualificazione al turno successivo. Il risultato manda in finale Pontecagnano che si giocherà a gennaio il trofeo con la Volalto Caserta 2.0, vincitrice nell'altra semifinale ai danni del Pozzuoli.

E sarà proprio la squadra casertana l'avversario di domani in campionato dell'Accademia. Una una gara di altissima classifica in quanto saranno di fronte la prima e la terza forza del campionato, distaccate di 4 punti, ma se si considera che le beneventane hanno ancora una gara da recuperare (il 28 dicembre) il margine sarebbe ancora inferiore. Le due squadre si sono già affrontate qualche settimana fa, sempre ad Aversa, in Coppa Campania, e a spuntarla furono proprio le casertane dopo cinque set. Sarebbe importante per l'Accademia fare punti per restare attaccata alla prima posizione, mentre per Caserta è l'occasione di allungare il vantaggio in classifica rispetto alle beneventane. Fischio di inizio alle ore 18.30.