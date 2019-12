Sussulto Edil Appia Sant'Agnese, battuta Marcianise I sanniti sono tornati al successo dopo cinque ko consecutivi

Dopo cinque sconfitte di fila ritorna alla vittoria l’Edil Appia Basket Sant’Agnese che tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Via Olmo Lungo ha battuto il Nuovo Basket Marcianise per 71 a 49.

Match che ha visto i ragazzi della presidentessa Manganiello avanti nel punteggio sin dalla a due e padroni del gioco per tutti i 40’. Dopo un primo quarto equilibrato ma sempre condotto in testa, i sanniti allungavano oltre la doppia cifra già nella seconda frazione (41-29 al 20’). Il break decisivo arrivava però al ritorno dal riposo lungo quando il 22 a 5 di parziale portava il punteggio sul 63-34 al 30’ e di fatto chiudeva l’esito del match regalando gli ultimi 10’ di pura accademia nei quali ancora una volta ha avuto la meglio la difesa degli uomini di coach Mirra. Il 76-39 finale fa ripartire quindi alla grande la marcia dell’Edil Appia che sale a quota 8 punti in classifica e si prepara così nel migliore dei modi alla difficile trasferta di Marano di Napoli contro la Pallacanestro Miseno in programma sabato 21 (ore 18.30).

“Finalmente siamo tornati alla vittoria – dichiara coach Mirra – e lo abbiamo fatto al meglio fornendo una prestazione convincente. Sono soddisfatto del match, abbiamo applicato bene il piano partita e siamo stati bravissimi a non sottovalutare Marcianise che nell’ultimo turno aveva ceduto alla capolista Mondragone solo nel finale. Abbiamo messo in campo buone soluzione offensive e applicato una grande aggressività in difesa come dimostrano i soli 39 punti di Marcianise e i soli 10 concessi nel terzo e quarto quarto. Sono contento di come i ragazzi hanno reagito ad un periodo difficile nel quale le cinque sconfitte consecutive potevano farci perdere molte certezze ed invece abbiamo messo in campo tutta la rabbia, la grinta e la voglia di rivalsa accumulata nelle scorse settimane. Il grande merito dei ragazzi è stato di aver capito quello che di diverso andava fatto. Questa è stata una partita in cui tutti hanno fatto il proprio lavoro e sicuramente i ragazzi hanno capito esattamente che livello di energia andava prodotto per provare a essere competitivi”.

IL TABELLINO

EDIL APPIA BASKET SANT’AGNESE – NUOVO BASKET MARCIANISE 76-39 (23-19; 18-10; 22-5; 13-5)

Edil Appia Basket Sant’Agnese: Accettola 3, Marino 26, Cubelli 3, Marallo 6, Bosco 1, Cavuoto 8, Di Iorio, De Lorenzo 5, Del Sordo 9, Parziale 5, Salerno 1, Musto 9. Coach: Davide Mirra