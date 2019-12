Meomartini U18, vittoria contro Cercola Successo delle sannite per 64 a 52

Le atlete under 18 del Gruppo Sportivo Meomartini chiudono il 2019 con una vittoria casalinga, ottenuta giovedì 19 contro il Cercola. Nel primo quarto la Meomartini si portava rapidamente sul 13-4, ma, a meno di due minuti dalla sirena, per un netto calo di concentrazione, permetteva al Cercola di rifarsi sotto con un minibreak di 1-4 che portava il punteggio sul 14-8.

Le ragazze del presidente Chiusolo, comunque, continuavano a condurre senza difficoltà per i primi cinque minuti del secondo quarto, per poi subire il recupero delle ospiti che arrivavano a pareggiare. Le beneventane, però, grazie ad un parziale di 11-4, arrivavano ugualmente alla sirena di metá gara sul +7.

Dopo l'intervallo lungo la Meomartini continuava ad aumentare il vantaggio portandosi fino al +10, prima di subire un 6 a 0 con cui Cercola si portava a -4 (38-34). Le ragazze di coach Capacchione, però, non si deconcentravano e reagivano con un controbreak di 11-5 che fissava il punteggio sul 49-39. Gli ultimi 10 minuti vedevano la Meomartini sempre avanti (anche +16), per poi chiudere col punteggio finale di 64-52. Il prossimo impegno dell'under 18 sarà venerdí 10 gennaio 2020, in trasferta, contro Ariano. Palla a due fissata per le 17:30.

G.S.Meomartini-A.S.D. Azzurra Cercola 64-52(14-8;19-18;16-13;13-13)

Meomartini:Musto A. 18, Sandullo C. 3, Sandullo A. 4, Vetrone M. 5, Pasquariello M. 2, Manganiello A. 16, De Tata A. n.e., Zanchiello M. 3, Zanchiello A. 13, Botticella S. n.e.

All: Capacchione G. A. All.: Cefalo C.

Cercola: Briandi S. 3, Cimmino I. 13, Versi G. 0, Conti G. 5, Orlanducci F. 0, Giustino R. 8, D'Ambrosio L. 16, Usbino S. n.e., Falino C. 3, Olivari D. 2, Volpicelli F. 2

All.: Serrao D.

Arbitri: Benedetto V. e Benedetto L.