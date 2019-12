Accademia battuta nel big match dalla Volalto Caserta La buona prestazione non basta alle sannite per raccogliere punti, le casertane vincono 3 a 1

Seconda sconfitta in campionato per l'Accademia Volley superata ad Aversa dalla Volalto Caserta 2.0 con il punteggio di 3-1 (25-23, 16-25, 25-21, 25-22). Contro la capolista del girone, le giallorosse giocano comunque un'ottima partita e non sfigurano affatto al cospetto di quella che è da tutti considerata la squadra da battere di questo campionato. I set di questa sera sono stati tutti combattuti e tirati, per assurdo un pò meno proprio il secondo vinto largamente dall'Accademia a cui resta qualcosa in più di un pizzico di rammarico soprattutto per la prima frazione, condotta fino al 20-17 e che avrebbe forse potuto cambiare le sorti della partita. Le padrone di casa hanno giocato bene e mostrato grande qualità nei parziali vinti, confermando ancora una volta tutto il proprio valore, ma forse almeno un tie break sarebbe stato il risultato più giusto alla luce di quanto espresso sul campo dalle due formazioni.

La Volalto 2.0 si conferma al primo posto e resta imbattuta in questo campionato, allungando in classifica proprio sulle beneventane che restano comunque al terzo posto in attesa di recuperare sabato prossimo la gara con l'Ischia. Tante le note positive in casa giallorossa: la prima il recupero completo di Giorgia Guerriero, un tassello in più oer il girone di ritorno, la seconda la costanza di rendimento avuta anche stasera contro una formazione fortissima e terza la consapevolezza, nonostante la sconfitta, di potersela giocare fino in fondo anche con le squadre che finora hanno avuto la meglio sulla formazione beneventana.

Il campionato adesso osserverà due settimane di stop per le festività natalizie, mentre per l'Accademia non è ancora il momento di tirare il fiato dopo due mesi a ritmo forsennato: sabato prossimo, come anticipato in precedenza, è previsto a Benevento il recupero della quinta giornata di campionato contro l'Ischia. L'obiettivo è di conquistare l'intera posta in palio per chiudere al meglio l'anno solare e ridurre da cinque a due i punti di distacco dalla seconda posizione.

Tabellino

Volalto Caserta 2.0: Battaglia 6, Stanzione 10, D'Aniello 6, Rpssi 8, Gargiulo 12, Rispoli 20, Falgiano (L), Misceo 1, CHianese, Mastroianni, Pipola.

Accademia Volley: Tufo, Guerriero 9, De Santis ne, Pericolo An. 24, De Cristofaro 6, Cona (L) 1, D'Ambrosio ne, Della Gatta, Grillo 4, Bosco ne, Iannelli 2, Pericolo Al. 13.

Parziali: 25-23 (29'), 16-25 (29'), 25-21 (28'), 25-22 (27').