"Una stoccata per la ricerca" all'Accademia Olimpica Furno I giovani schermidori beneventani hanno dato vita al “Torneo Unesco"

L’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno anche quest’anno ha aperto le porte alla seconda edizione dell’evento Telethon “Una stoccata per la ricerca”. L’iniziativa, che si è svolta sabato 21 dicembre, è stata promossa da ItaliAccessibile blog su turismo accessibile, accessibilità e sport disabile-Lab17-Aps-Onlus e ha visto la presenza di tutta la famiglia della scherma beneventana che ha partecipato con grande entusiasmo a questa speciale manifestazione.

Nella palestra del sodalizio sannita i giovani schermidori beneventani hanno dato vita al “Torneo Unesco” di scherma sotto la guida dei maestri Francesca Boscarelli e Dino Meglio. Prima delle gare i due campioni e maestri hanno spiegato l’importanza di questa manifestazione e l’impegno fattivo della società sannita che è anche centro federale paralimpico.

Presente anche la campionessa paralimpica Rossana Pasquino che ha invitato tutti a sostenere la ricerca attraverso la fondazione Telethon. “La ricerca sta facendo passi da gigante – ha detto Pasquino – e per questo bisogna continuare a sostenerla anche con un piccolo ma grande gesto di solidarietà”. Durante la serata c’è stato anche l’intervento della Scuola Civica Alma d’Arte con delle letture teatralizzate a cura di Ilaria Masiello e l’animazione natalizia per bambini curata da Little Wing Lab.

L’evento si è concluso con la premiazione degli atleti partecipanti al torneo e con lo scambio degli auguri natalizi allietato dalla meravigliosa voce del giovanissimo talento sannita Giada Lepore.