Miwa Benevento, a Parente arriva Portici La capolista vuole chiudere con un successo il suo fantastico 2019

Siamo ai titoli di coda dell’anno 2019. Nella rosea situazione di primato solitario ed indiscusso la Miwa Energia Cestistica Benevento chiude l’anno con la partita casalinga di oggi contro Portici.

Senza Taylor Garcia, congedato per le feste natalizie, quello che i tifosi attendono è un match tra prima e ultima in classifica ma non per questo poco importante. L’obiettivo, infatti, è quello di chiudere questo fantastico momento con una vittoria che sia l’ennesimo tassello di una cavalcata bellissima degli uomini di Coach Annecchiarico.

L’appuntamento è per oggi alle ore 18:00 al PalaParente dove, per l’occasione, tutti i tifosi saranno omaggiati del consueto calendario della Cestistica Benevento che quest’anno prende il nome di MotivatioCal.