Meomartini ko a Maddaloni Sannite sconfitte 61 a 53 nell'ultimo match del 2019

Occasione persa per la squadra femminile del Gruppo Sportivo Meomartini, impegnata domenica a Maddaloni in Coppa Campania, e sconfitta 61-53. L'inizio della partita era favorevole alla Meomartini che si portava avanti 12-7 nei primissimi minuti del match. Ma le padrone di casa, con un parziale di 14-1, chiudevano la frazione 8 punti sopra (21-13). Le ragazze del presidente Chiusolo, comunque, restavano in partita, arrivando a raggiungere la parità (28-28) quando mancavano 10 secondi alla fine del secondo periodo. Un canestro sul filo della sirena permetteva alle locali di andare all'intervallo lungo sul +2.

Nel terzo quarto la Family allungava il proprio vantaggio fino al +8, mentre negli ultimi 10 minuti le ragazze di coach Capacchione rispondevano con grinta, arrivando ad uno dalla fine sul 55-52. Gli ultimi 80 secondi vedevano, però, le padrone di casa piazzare un ulteriore parziale di 6-1 che portava il punteggio finale sul 61-53. Il prossimo impegno della Meomartini sarà sabato 11 gennaio, nuovamente in trasferta a Maddaloni contro la Sipremix Family Basket, ma stavolta nel campionato di serie C femminile.

Sipremix Family Maddaloni -G.S. Meomartini 61-53(21-13;9-15;15-9;16-16)

Meomartini:Musto A. 5, Sandullo C. 2, Sandullo A. 0, Vetrone M. 0, Muscetta M. 8, Ucci A. 11, Pasquariello M. n.e., Addazio S. 2, Viola F. 2, Manganiello A. 10, Zanchiello M. n.e., Zanchiello A. 13 All.:Capacchione G. A.All.:Cefalo C.

Arbitri:Madonna A. e Cesarano S.