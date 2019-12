Edil Appia Sant'Agnese, battuto anche Capo Miseno Seconda vittoria consecutiva per i sangiorgesi dopo il periodo di crisi

Dopo aver battuto il Nuovo Basket Marcianise, l’Edil Appia Basket Sant’Agnese concede il bis espugnando il parquet della Pallacanestro Capo Miseno per 64 a 61 nell’undicesima giornata del campionato di Promozione. Match equilibrato per tutta la sua durata nel quale le squadre si sono spesso avvicendate al comando senza riuscire a prendere mai il sopravvento. Si arrivava infatti all’ultimo e decisivo quarto ancora a contatto ma con i padroni di casa avanti di soli 2 punti (53-51 al 30’). Proprio nel finale però sono stati gli ospiti ad imprimere le giocate decisive: a decidere la contesa infatti una tripla a fil di sirena di bomber Marino che, liberato da uno schema disegnato nell’ultimo timeout da coach Mirra, scriveva il 64 a 61 finale. Quello raccolto a Marano di Napoli rappresenta un successo di valore per il Basket Sant’Agnese: mai infatti Capo Miseno aveva perso in casa in questa stagione e grazie alla seconda vittoria di fila i sanniti rilanciano le proprie ambizioni playoff dopo un periodo assai complicato condito da infortuni e prestazioni sottotono.

“Innanzitutto i complimenti ai miei giocatori – dichiara coach Mirra – che hanno voluto vincere e questa è la cosa più importante. Quella contro Capo Miseno è stata una gara equilibrata nella quale abbiamo assistito ad una discreta pallacanestro. Affrontavamo una squadra temibile, imbattuta in casa e che veleggiava nelle zone alte della classifica. Avevamo bisogno di capire se la vittoria dello scorso turno contro Marcianise fosse un caso o un primo sintomo della nostra guarigione dopo cinque sconfitte di fila. Questa vittoria rappresenta dunque una buona prova di maturità. Ci fa capire che stiamo lavorando bene e che stiamo pian piano uscendo dal tunnel. Abbiamo dovuto combattere tutta la partita, è stato molto difficile e sperare che qualcosa succedesse alla fine, come poi è stato. Siamo stati insieme, la nostra difesa è salita di livello sul finale ed abbiamo trovato qualche canestro importante come la tripla di Marino sulla sirena. Tutti hanno portato il loro mattoncino e abbiamo raccolto 2 punti fondamentali che ci permettono di affrontare con serenità la pausa natalizia”. Prossimo appuntamento per l’Edil Appia Basket Sant’Agnese il 5 gennaio (ore 18) quando al Palazzetto dello Sport di Via Olmo Lungo arriverà l’Akery Basket.

IL TABELINO

PALL.CAPO MISENO – EDIL APPIA BASKET SANT’AGNESE 61-64 (15-19; 20-15; 18-17; 8-13)

Edil Appia Basket Sant’Agnese: Marino 22, Cubelli 2, Marallo 29, Di Iorio, De Lorenzo, Del Sordo, Parziale, Bosco, Musto 11, Melillo. Coach: Mirra