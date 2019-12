Edil Appia Sant'Agnese, arriva la sconfitta contro Casapulla Sangiorgesi sconfitti per 68 a 58 tra le mura amiche

Si chiude con una sconfitta il 2019 dell’Edil Appia Basket Sant’Agnese che con la propria rappresentativa Under 18 cede, tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Via Olmo Lungo, alla più quotata Casapulla 68 a 58 dopo 40’ di dura lotta. Partita equilibrata nonostante il +10 finale. Al riposo lungo infatti le compagini arrivavano in perfetta parità (31-31 al 20’) mentre all’alba dell’ultimo quarto erano i padroni di casa ad essere avanti di soli 4 punti (47-43 al 30’).

Il continuo alternarsi al comando veniva interrotto negli ultimi 10’ quando la formazione ospite imponeva un break di 25 a 11 che le consentiva di scavare il solco decisivo e tagliare il traguardo col 68 a 58 finale. Casapulla rimane così imbattuta in trasferta e continua la corsa alla vetta della classifica, condivisa ad oggi con Caudium Basket. L’Edil Appia, dal canto suo, chiude il girone d’andata al quarto posto ed ancora in piena corsa per la qualificazione al turno successivo con uno score di sei vittorie e tre sconfitte.

“Dispiace per la sconfitta – analizza coach Mirra – anche perché abbiamo dimostrato di giocarcela con una delle migliori formazioni del torneo. Siamo stati ampiamente in partita per tre quarti mostrando un buon basket ed una difesa di livello. Nell’ultima frazione invece non siamo riusciti più a tenere la gara sui binari a noi più congeniali e Casapulla, incanalando la partita sui suoi ritmi, è stata brava a mandarci fuori giri offensivamente.

Questa sconfitta, dato il gap di esperienza e di forze in campo, ci può stare. Ma c’è anche amarezza perché abbiamo dimostrato di potere battagliare anche con la prima della classe. Riuscire a portare, anche contro i migliori, la cattiveria agonistica ed il ritmo che abbiamo con più continuità messo in campo con le squadre che sono al nostro stesso livello, sarà un obiettivo importante da centrare in futuro, per disputare un campionato che ci vede comunque in crescita e desiderosi di migliorare partita dopo partita”. Prossimo appuntamento per l’Under 18 il prossimo 4 gennaio (ore 18.30) quando la truppa di coach Mirra farà visita alla Polisportiva Virtus 04 in quel di Curti.

IL TABELLINO

EDIL APPIA BASKET SANT’AGNESE – BASKET CASAPULLA 58-68 (16-17; 15-14; 16-12; 11-25)

Edil Appia Basket Sant’Agnese: Del Sordo 9, Arcari 12, Del Regno, Musto 26, Melillo, Troisi, De Figlio, Borrelli, Bosco 11. Coach: Mirra