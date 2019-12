Pallamano, Italia in raduno. Ecco quando arriverà a Benevento Gli azzurri sono a Camerano dove affronteranno Lussenburgo e Arabia Saudita

Obiettivo Mondiali per la Nazionale italiana di Pallamano maschile. La squadra sta preparando l'appuntamento che la vedrà protagonista dal 10 a 12 gennaio al Palatedeschi di Benevento dove andrà in scena il girone di qualificazione a Egitto 2021. Tre match, quelli contro Kosovo, Georgia e Romania, che emetteranno il primo verdetto sul sogno mondiale degli azzurri. La squadra è in ritiro a Camerano in provincia di Ancona per preparare l'importante trittico.

Gli azzurri sono pronti anche a scendere in campo in due test amichevoli in programma sabato e domenica contro il Lussenburgo. Alla squadra manca ancora una pedina importante come il portiere Domenico Ebner che raggiungerà i compagni durante la seconda fase del ritiro quando avrà ultimato i suoi impegni in Bundesliga con l'Hannover. L'Italia è attesa da altri due test match il 3 e 4 gennaio contro l'Arabia Saudita, poi ci sarà lo spostamento a Benevento domenica 5 per iniziare la settimana più importante del quadriennio.

Ecco l’elenco completo dei convocati per lo stage del 26-30 dicembre a Camerano:

PORTIERI: Mate Volarevic (PO – 1992 – Bolzano), Valerio Sampaolo (PO - 1987 - Pressano), Andrea Colleluori (PO – 2000 – NantesFRA)

ALI: Stefano Arcieri (AS – 1998 – Bolzano), Gianluca Dapiran (1994 – AS – LogronoESP), Martin Sonnerer (1992 – AD – Bolzano), Nicolò D’Antino (1999 – AD – Balonmano NavaESP)

TERZINI & CENTRALI: Davide Bulzamini (1995 – TS – NizzaFRA), Alessio Moretti (1994 – TS – Cassano Magnago), Riccardo Stabellini (TS – 1994 – Raimond Sassari), Dean Turkovic (1987 – CE – Bolzano), Ardian Iballi (1994 – CE – Conversano), Giacomo Savini (1998 – CE – Cassano Magnago), Allan Luis Pereira (TS – 1989 – Raimond Sassari), Marco Mengon (2000 – CE – MontpellierFRA), Michele Skatar (1985 – TD – StrasburgoFRA),

PIVOT: Andrea Parisini (1994 – PI – Istres ProvenceFRA), Martin Doldan (1987 – PI – Balonmano CuencaESP), Endrit Iballi (1999 - PI - Conversano)

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (Direttore Tecnico), Jurgen Prantner (tecnico), Sergio Palazzi (match analyst), Luigi Malavasi (preparatore portieri)

STAFF MEDICO: Leonardo Previ (medico), Andrea Simonetti (fisioterapista)