Magic Team '92, un successo il torneo di solidarietà La kermesse sportiva "A Natale un canestro per..." ha contribuito all'importante progetto

Conclusa la prima edizione “a Natale un canestro per…” organizzato dall’ASD Magic Team’92. La manifestazione, si è tenuta venerdì 27 dicembre presso la palestra del liceo P. Giannone di Benevento. Una giornata dedicata all'attività fisica in cui i bambini hanno scoperto come lo sport diventa speranza in Kenya grazie all’opera dell’associazione Samburu Smile.

Tante le mozioni che hanno provato nello scendere in campo le tre squadre appartenenti alla categoria esordienti, per i nati 2008/09. Insieme ai padroni di casa sono scesi in campo la Pino Corvo Basket School di Battipaglia e l’Enjoy Basket Arzanese. Il momento clou è stato quando nel pomeriggio la palestra si è trasformata in un cinema dove sono state mostrate ai bambini le immagini e i video dell’operato in Kenya.

Lo stupore e la curiosità scaturita nei bambini nella scoperta di questa nuova realtà è stata immensa. Il torneo avente carattere benefico, grazie alla lotteria e al mercatino, è riuscito a contribuire al progetto ma il vero scopo – come ribadiscono gli organizzatori – è stato il far scoprire ai bambini come lo sport sia il motore di tutto e che fatto in modo concreto può contribuire alla formazione di quei valori necessari nella crescita di futuri uomini.