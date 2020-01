Pallamano, Italia in ritiro a Trieste Gli azzurri continuano la preparazione prima di arrivare nel Sannio il 5 gennaio

Dopo il doppio test match contro il Lussenburgo a Camerano e il rompete le righe per festeggiare il nuovo anno, la Nazionale italiana di Pallamano è tornata a radunarsi a Trieste per rifinire la preparazione in vista delle qualificazioni mondiali. Dal 10 al 12 gennaio, al Palatedeschi di Benevento, gli azzurri proveranno a vincere il girone di qualificazione e passare al turno successivo per alimentare il sogno dell'intero movimento.

Nei due test di fine anno doppio successo per 40 a 29 e 33 a 25 contro Lussenburgo che ha dato spunti interessanti al Direttore Tecnico Riccardo Trillini. A Trieste da questo pomeriggio la squadra sta preparando le due amichevoli che sosterrà a Lubiana in Slovenia contro l'Arabia Saudita. Ultimo banco di prova prima dell'arrivo a Benevento previsto per domenica 5 gennaio. In questa seconda fase del raduno Trillini avrà tutti i suoi giocatori essendo rientrato anche Domenico Ebner, portiere che gioca in Bundesliga con l'Hannover.

Per assistere alle gare del Palatedeschi di Benevento è possibile acquistare i biglietti attraverso il circuito Etes: www.etes.it, nei punti vendita autorizzati o direttamente al palasport durante i giorni delle gare.

L’elenco dei convocati per le due amichevoli contro l'Arabia Saudita:

PORTIERI: Domenico Ebner (PO - 1994 - Hannover GER), Mate Volarevic (PO – 1992 – Bolzano), Andrea Colleluori (PO – 2000 – NantesFRA)

ALI: Stefano Arcieri (AS – 1998 – Bolzano), Gianluca Dapiran (1994 – AS – LogronoESP), Martin Sonnerer (1992 – AD – Bolzano), Nicolò D’Antino (1999 – AD – Balonmano NavaESP)

TERZINI & CENTRALI: Davide Bulzamini (1995 – TS – NizzaFRA), Alessio Moretti (1994 – TS – Cassano Magnago), Riccardo Stabellini (TS – 1994 – Raimond Sassari), Dean Turkovic (1987 – CE – Bolzano), Ardian Iballi (1994 – CE – Conversano), Giacomo Savini (1998 – CE – Cassano Magnago), Allan Luis Pereira (TS – 1989 – Raimond Sassari), Marco Mengon (2000 – CE – MontpellierFRA), Michele Skatar (1985 – TD – StrasburgoFRA)

PIVOT: Andrea Parisini (1994 – PI – Istres ProvenceFRA), Martin Doldan (1987 – PI – Balonmano CuencaESP), Endrit Iballi (1999 - PI - Conversano)

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (Direttore Tecnico), Jurgen Prantner (tecnico), Sergio Palazzi (match analyst), Luigi Malavasi (preparatore portieri)

STAFF MEDICO: Leonardo Previ (medico), Andrea Simonetti (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Silvano Seca

Il calendario delle gare a Benevento:

venerdì 10 gennaio

h 18:00 | Romania - Georgia

h 20:00 | Italia - Kosovo

sabato 11 gennaio

h 18:00 | Kosovo - Romania

h 20:00 | Italia - Georgia

domenica 12 gennaio

h 16:00 | Georgia - Kosovo

h 18:00 | Italia - Romania