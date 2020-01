Nazionale di Pallamano a Benevento, ecco i biglietti Dal 10 al 12 gennaio qualificazioni mondiali al Palatedeschi

Cresce l'attesa a Benevento per la prima volta storica della Nazionale maschile di Pallamano. Gli azzurri si giocheranno nella città sannita le proprie chances di proseguire nella corsa verso i Campionati Mondiali di Egitto 2021, affrontando Romania, Kosovo e Georgia dal 10 al 12 gennaio prossimi sul 40x20 del Palatedeschi.

La prevendita dei biglietti ha preso il via. I biglietti sono distribuiti dal circuito Etes, in prevendita sul sito web www.etes.it, nei centri Etes Point convenzionati (etes.it/retailers/find) o acquistabili direttamente al Pala Tedeschi nei giorni delle gare.

NAZIONALE IN RADUNO A TRIESTE E LUBIANA - Gli azzurri, intanto, proseguono nella loro marcia di avvicinamento. Dopo aver battuto in amichevole il Lussemburgo a Camerano il 28 e il 29 dicembre scorso, la squadra si è ritrovata oggi (giovedì) a Trieste. Domani sera (h 20:15), sempre in amichevole, i ragazzi allenati da Riccardo Trillini affronteranno l'Arabia Saudita, impegnata a sua volta nella preparazione dei Campionati Asiatici in Kuwait. Le due squadre replicheranno domani sera (h 19:30).

Il prezzo di acquisto al botteghino durante la tre giorni:

Abbonamento valido per l’intero torneo: € 10,00 intero (€ 6,00 in prezzo ridotto per gli U17 e Over 65)

Ingresso valido per un solo giorno di gare: € 6,00 intero (€ 4,00 in prezzo ridotto per gli U17 e Over 65)

Ingresso libero: Bambini al di sotto dei 6 anni di età

I biglietti sono acquistabili anche in prevendita sul sito web www.etes.it (prevista una commissione di servizio).

Convenzioni per i gruppi (solo in prevendita):

Info via email contattando Etes all'indirizzo e-mail servizioclienti@etes.it.

Il calendario delle gare a Benevento:

venerdì 10 gennaio

h 18:00 | Romania - Georgia

h 20:00 | Italia - Kosovo

sabato 11 gennaio

h 18:00 | Kosovo - Romania

h 20:00 | Italia - Georgia

domenica 12 gennaio

h 16:00 | Georgia - Kosovo

h 18:00 | Italia – Romania