Pallamano, l'Italia batte l'Arabia Saudita. Oggi sfida bis Azzurri vittoriosi in attesa di arrivare a Benevento per giocarsi il sogno mondiale dal 10 al 12

Nel terzo test match in avvicinamento al girone di qualificazione ai mondiali, l’Italia ha battuto per 23 a 21 l’Arabia Saudita a Lubiana in Slovenia. Gli azzurri, che stanno preparando le tre sfide contro Kosovo, Georgia e Romania della prossima settimana al Palatedeschi di Benevento, non hanno brillato inizialmente facendo arrabbiare il Direttore Tecnico Riccardo Trillini. Atteggiamento sbagliato e troppa sofferenza. Nella ripresa qualcosa è cambiato, la squadra ha ritrovato la giusta verve e ha ribaltato il punteggio che la vedeva sotto di tre lunghezze (9-12) all’intervallo.

Questa sera, sempre a Lubiana alle 19:30, sfida bis tra azzurri e asiatici che stanno preparando i campionati continentali che andranno in scena in Kuwait. Si tratta dell’ultimo test per gli uomini di Trillini che domenica arriveranno a Benevento per vivere la settimana più importante della storia recente della Pallamano italiana.

Italia – Arabia Saudita 23-21 (p.t. 9-12)

Italia: Ebner, Volarevic, Colleluori, Arcieri, Bulzamini 2, D’Antino 2, Dapiran 3, Doldan 3, Iballi A, Iballi E, Mengon 3, Moretti, Parisini 2, Pereira 3, Savini 3, Sonnerer 1, Stabellini 1, Turkovic. All: Riccardo Trillini

Arabia Saudita: Alsalem 1, Alabas 2, Mazazi, Alimhuamed 2, Alfarman, Abdullah, Al Jafari 1, Khayfari, Saeed, Alsalem 2, Lussain 4, Asiri 1, Abbas, Sadiq, Ali Brahim 2, Mayed 2, Alsubhi 1, Al Mutairi, Al Hamed 3, Mohamed. All: Boris Denic