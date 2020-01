Basket Sant'Agnese U18, il 2020 inizia con un successo Buona prova dei ragazzi di coach Mirra contro la Polisportiva Virtus 04

Comincia nel migliore dei modi il 2020 dell’Edil Appia Basket Sant’Agnese che con la propria rappresentativa Uunder 18 viola il parquet della Polisportiva Virtus 04 per 77- 34 e ritorna così al successo dopo le due sconfitte con le quali aveva chiuso il girone d’andata. Gara mai in discussione quella andata in scena a Curti con la formazione di casa che sin dalla palla a due non è mai riuscita ad impensierire i più quotati avversari. L’Edil Appia, infatti, ha subito impresso un ritmo asfissiante al proprio attacco riuscendo a chiudere il primo quarto già sul +21 grazie ad un mortifero break di 27 a 6. Dopo un secondo quarto equilibrato, al ritorno dal riposo lungo gli uomini della presidentessa Manganiello imprimevano una nuova sferzata all’incontro e con un nuovo parziale di 23 a 8 si affacciavano all’ultimo quarto sul 61 a 25. Gli ultimi 10’ erano utili perciò solo ad arrotondare le statistiche per il 77-34 finale che permetteva al Basket Sant’Agnese di riprendere la marcia e tornare al successo dopo le ultime due sconfitte con la capolista Casapulla e con l’AP Libertà terza in classifica.

“Faccio i complimenti ai ragazzi per la partita. Abbiamo fornito una prestazione di spessore – commenta coach Mirra –, giocando per tanti minuti un buon basket e applicando alla grande il piano partita. Era fondamentale per noi cominciare il girone di ritorno con una vittoria. I ragazzi hanno giocato magistralmente e sin dalla palla a due abbiamo fatto capire che volevamo azzannare la partita e complicarci poco la vita. Abbiamo messo in campo una buona difesa. Questo ci ha permesso di trovare anche canestri facili in attacco e nel finale siamo stati bravi a gestire il vantaggio senza mai rilassarci. Il risultato di stasera dimostra che questo è un gruppo dal talento enorme che può sicuramente fare bene nel proseguo del campionato. Ci godiamo questa vittoria ma già siamo con la testa alla prossima partita, perché sarà fondamentale disputare un’altra buona gara”. Prossimo appuntamento per l’Under 18 del Basket Sant’Agnese mercoledì 15 gennaio (ore 20) quando al Palazzetto dello Sport di Via Olmo Lungo arriverà il Basket Koinè.

IL TABELLINO

POL.VIRTUS 04 – EDIL APPIA BASKET SANT’AGNESE 34-77 (6-27; 11-11; 8-23; 9-16)

Edil Appia basket Sant’Agnese: Salerno 6, Parziale 6, Del Regno 4, De Simone, Musto 25, Melillo 32, Troisi 4, De Figlio, Borrelli. Coach: Davide Mirra