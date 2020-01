Pallamano, il primo giorno degli azzurri a Benevento Allenamento in palestra e incontro con una delegazione della Pallamano Benevento

Il primo giorno della Nazionale italiana a Benevento è andato in archivio con un allenamento in palestra che ha sostituito la prima sgambatura sul tappetino del Palatedeschi che andrà in scena nella mattina del 6 gennaio. Pesi ed esercizi per gli azzurri utili a scaricare le tossine accumulate nei muscoli nelle due amichevoli di Luciana in Slovenia contro l’Arabia Saudita.

Due test molto importanti, gli ultimi in vista dei tre match contro Kosovo, Georgia e Romania che sanciranno quale sarà la squadra a continuare a rincorrere il sogno mondiale. Per la Nazionale italiana, di cui fa parte anche una vecchia conoscenza della pallamano sannita come il brasiliano naturalizzato italiano Pereira, c’è stato anche l’incontro con una delegazione (nella foto) della Pallamano Benevento, composta dal presidente Carlo La Peccerella e da due icone di questa specialità come i fratelli Antonio e Danilo Schipani.